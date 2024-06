L’influenza americana nella politica francese di Emmanuel Macron

La politica francese, l’approccio all’economia globale e persino la politica estera hanno subito una trasformazione significativa negli ultimi anni. Questa metamorfosi, spesso paragonata a un’influenza americana, è stata in gran parte catalizzata dall’attuale presidente francese, Emmanuel Macron.

Il recente successo della destra nelle elezioni del Parlamento Europeo e le elezioni parlamentari francesi anticipate indette da Macron rappresentano un cambiamento drastico nel panorama politico francese. Sebbene Macron non abbia mai avuto l’intenzione di rimodellare la Francia sull’immagine americana, le sue azioni lo hanno comunque portato a diventare un leader moderno e dirompente, simile a Barack Obama.

Macron a due facce

Macron, come Obama, ha superato le strutture tradizionali del proprio partito per conquistare il potere. Nel 2017, Macron ha demolito i partiti di centro-destra e centro-sinistra per vincere l’Eliseo, raccontando storie avvincenti sulla propria visione del futuro della Francia. Tuttavia, entrambi i leader hanno affrontato sfide nel connettersi emotivamente con il loro pubblico, risultando spesso distaccati.

Un confronto meno gradito per Macron è quello con l’ex presidente americano Donald J. Trump. La presidenza di Obama ha aperto la strada a Trump, una dinamica simile a quella che potrebbe vedere la destra francese prendere il potere grazie alla disruption politica di Macron.

Le riforme economiche e sociali e la politica estera

Macron ha forzato l’aumento dell’età pensionabile e ha reso la Francia più aperta agli investimenti internazionali. Parigi è diventata una destinazione per investitori internazionali e un hub tecnologico globale emergente. Questi cambiamenti, sebbene abbiano portato a successi economici, hanno anche alimentato il malcontento tra la popolazione francese.

La politica estera francese, poi, è cambiata drasticamente sotto Macron. La Francia, una volta contraria all’espansione dell’UE verso l’Europa orientale, ora supporta l’allargamento del blocco. Macron si è dimostrato uno dei leader più decisi della NATO contro la Russia e a favore dell’Ucraina. Le relazioni con Washington sono state rafforzate, come dimostrato dalle visite di stato scambiate tra Macron e il presidente americano Joe Biden.

La capacità di Macron di comprendere il potere della piattaforma e della parola gli ha permesso di emergere come un leader moderno. Tuttavia, la sua incapacità di connettersi personalmente con il pubblico ha contribuito alla sua bassa popolarità. Nonostante ciò, Macron ha scosso la politica francese, portando alla nascita di nuovi partiti e figure politiche.

Il declino dell’eccezionalismo francese

Il declino dell’eccezionalismo francese non deve essere considerato negativamente. La Francia è stata economicamente stagnante per decenni, mantenendo un modello superato. La presidenza di Macron ha infranto il sistema, aprendo la strada a una nuova generazione politica.

Il successo del Rassemblement National (RN), guidato da Marine Le Pen, nelle elezioni del Parlamento Europeo rappresenta un cambiamento significativo. Macron ha scommesso che gli elettori francesi si comporteranno come in passato, scegliendo la sicurezza nel secondo turno delle elezioni nazionali. Tuttavia, Macron potrebbe non aver compreso appieno quanto la Francia sia cambiata sotto la sua presidenza.

Continua a leggere le notizie di DiariodelWeb.it e segui la nostra pagina Facebook