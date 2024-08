Chi acquista di più online: i dati dei paesi europei

Gli acquisti sul web in Europa hanno visto un aumento davvero notevole negli ultimi tempi, una crescita trainata anche dalle restrizioni imposte dalla pandemia e dal timore dei contagi. La digitalizzazione del commercio ha portato diversi cambiamenti nel modo in cui le persone fanno acquisti. Ma non tutte le aree del continente europeo mostrano gli stessi dati per quanto riguarda l’uso degli e-commerce. La realtà in questo senso è variegata e merita di essere analizzata nel dettaglio.

La crescita dell’e-commerce in Europa

Gli acquisti online stanno crescendo in tutta Europa, con alcuni Paesi che si distinguono per il volume delle transazioni digitali. Naturalmente sono vari i fattori che influenzano gli acquisti online, tra i quali possiamo citare l’accessibilità a Internet, la fiducia nei sistemi di pagamento online e la varietà di prodotti disponibili.

Inoltre, un elemento chiave è il livello di coinvolgimento degli utenti (in merito segnaliamo l’approfondimento sull’user engagement di Lorenzo Pinna, figura tra le più autorevoli in questo ambito) che viene stimolato attraverso strategie di marketing personalizzate, recensioni dei prodotti e interazioni sui social media. Più gli utenti sono coinvolti e fiduciosi nelle piattaforme digitali, infatti, più è probabile che facciano acquisti online, contribuendo così all’aumento delle vendite e alla crescita del commercio elettronico nei vari Paesi europei.

Il quadro diversificato in Europa

Secondo i dati di Eurostat del 2020 che fanno riferimento all’anno precedente, il 63% degli europei tra i 16 e i 74 anni ha effettuato acquisti su internet. C’è un aumento del 17% rispetto al 2009. Nonostante una crescita generalizzata, però, ci sono delle differenze importanti nel panorama europeo degli e-commerce. Alcuni paesi, come la Danimarca, la Germania e il Regno Unito, vantano una tradizione consolidata negli acquisti online, supportata da infrastrutture logistiche avanzate. Invece, paesi come la Bulgaria e la Romania hanno tassi di adozione più bassi, rispettivamente del 31% e del 29%.

È interessante notare che l’incremento più importante per quanto riguarda l’adozione dell’e-commerce si sia verificato nei paesi dell’Europa dell’Est, con aumenti intorno al 15% nel periodo dal 2014 al 2019. Questo trend dimostra che, anche se ci sono delle differenze iniziali, gli e-commerce stanno ottenendo un certo successo anche in questi paesi, grazie all’accessibilità alla rete e all’adozione di soluzioni di pagamento più moderne.

I trend emergenti e il futuro degli e-commerce

Lo shopping online non mostra segnali di rallentamento. Secondo le previsioni, un aspetto da tenere in considerazione è quello dell’ascesa del mobile commerce, che, come canale preferito per gli acquisti, sta velocemente superando il desktop. C’è un vero e proprio cambiamento nel comportamento dei consumatori, con percentuali sempre più alte di vendite online in Europa effettuate attraverso dispositivi mobili.

Anche i social media stanno diventando delle piattaforme sempre più rilevanti per il commercio online, con funzioni che consentono agli utenti di acquistare facendo riferimento direttamente ai post pubblicitari. È un’evoluzione che riduce il percorso che deve essere effettuato dall’annuncio fino all’acquisto, aumentando così le probabilità di conversione. L’adozione di tecnologie come quelle dell’intelligenza artificiale per la personalizzazione delle offerte sta apportando dei cambiamenti anche nelle aspettative dei consumatori, che cercano delle esperienze di acquisto sempre più coinvolgenti.

I cambiamenti nei comportamenti di acquisto in rete

Il settore dell’e-commerce in Europa si sta anche diversificando, influenzato da cambiamenti demografici e tecnologici. Ci sono delle novità per quanto riguarda le preferenze di acquisto tra le varie fasce di età.

I giovani adulti, per esempio, fanno sempre più riferimento al settore dell’abbigliamento e degli articoli sportivi, con il 73% degli acquirenti tra i 16 e i 24 anni che preferisce acquistare questi prodotti su internet. La fascia di età dai 55 ai 74 anni predilige l’acquisto di riviste e libri, mostrando come l’e-commerce possa adattarsi a diverse esigenze.

