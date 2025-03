Affitti 2025: Roma in testa alle ricerche, ma Milano guida la conversione

Il mercato degli affitti in Italia è in fermento: la domanda di locazioni continua a crescere, complici i prezzi di vendita elevati e l’incremento dei tassi di interesse. Uno studio di Immobiliare.it Insights, società specializzata in big data e market intelligence per il settore immobiliare, fa luce sulle città più cercate e su quelle che riescono a tradurre le ricerche in contatti effettivi. Di seguito, un’analisi dettagliata sulle principali tendenze e sui possibili sviluppi futuri.

Roma è la città più cercata: ecco la top 10

Secondo l’indagine, Roma è la città in cui si concentra la maggioranza delle ricerche di chi desidera prendere casa in affitto. In seconda posizione, segue Milano, un tempo leader della classifica. Sul terzo gradino del podio si conferma Torino, mentre al quarto posto troviamo Napoli, in lieve crescita rispetto agli anni pre-pandemici.

La top 10 delle città più cercate prosegue con Bologna (quinta), Genova (sesta), Firenze (settima) e Palermo (ottava), unica metropoli del Sud oltre a Napoli. Chiudono la classifica Verona (nona) e Padova (decima).

Milano primeggia per i contatti

Seppure sia Roma la più “desiderata” in termini di ricerche, è Milano a “vincere” sul fronte dei contatti con le agenzie, affermandosi come la città in cui l’interesse si traduce effettivamente in trattative. Anche in questo caso, Torino guadagna il terzo posto, seguita da Bologna (quarta) e Firenze (quinta).

Il sesto posto è occupato da Verona, che guadagna terreno rispetto al 2019. Napoli, settima, è invece l’unica grande città del Meridione a comparire in graduatoria. In chiusura di top 10 figurano Padova, Genova e Brescia.

La crescita dell’interesse per le locazioni

Rispetto al 2019, la domanda di affitto è cresciuta ovunque, seguendo un trend complessivo nazionale di +37,7%. Tra le città che hanno registrato gli aumenti più consistenti si distingue Verona, con un +83,3%, seguita da Bologna (+70,3%) e Padova (+63,4%).

Torino mostra un incremento del +54%, mentre Brescia si ferma a +48,5%. Napoli registra un +32,2% e Palermo un +26,4%. Più contenuta la crescita di Roma (+25,4%) e Milano (+16%). I rialzi minori si osservano a Firenze (+8,4%) e Genova (+5%).

Prezzi in ascesa e prospettive future

Secondo Antonio Intini, CEO di Immobiliare.it Insights, «l’interesse per le locazioni è cresciuto costantemente negli ultimi anni, complice l’aumento dei prezzi e l’incremento dei tassi di interesse, che hanno scoraggiato le compravendite a favore degli affitti». Tuttavia, domanda in crescita e offerta che fatica a tenere il passo portano a nuovi rialzi dei canoni: le previsioni parlano di un +10% per il 2025.

