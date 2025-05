La leggenda Buffett scende dal trono (e noi non sentiremo la sua mancanza)

Si dimette il più celebre investitore del mondo, Warren Buffet, e il mondo della finanza si trattiene il respiro. Ma forse non per nostalgia. L’uscita di scena di un novantaquattrenne non è un tramonto improvviso. È l’inevitabile congedo di una figura che ha avuto la rara fortuna di vivere abbastanza a lungo da vedere glorificata ogni propria intuizione, ed essere ancora presente mentre il mondo cambia pelle. Ma ciò che si spegne non è il suo genio: è il mito di una finanza paternalistica, che pretendeva di conoscere il futuro con la sola forza del buon senso.

L’ultimo oracolo

Era chiamato “l’oracolo”, ma i suoi vaticini non avevano nulla di mistico. Semmai il contrario: si basavano su un’ossessione per il valore, sul culto della pazienza, sulla fedeltà a una logica antica in un mondo sempre più schizofrenico. Eppure, quella logica ha funzionato per un tempo straordinariamente lungo, proprio perché il suo fondatore è stato un maestro nel travestire la semplicità da saggezza. Ma l’industria attorno a lui ha imparato a replicarne i gesti, non lo spirito.

Abel, l’erede silenzioso

Ora il testimone passa a Greg Abel, un uomo senza narrazione, senza favole da raccontare. Il suo curriculum è impeccabile, la sua dedizione totale. Ma l’epica non si eredita. E forse è un bene. Perché il rischio più grave, oggi, è credere che la finanza abbia ancora bisogno di padri nobili, di “santi protettori” da idolatrare ogni primavera in assemblee-spettacolo. È finito il tempo dei comandamenti scolpiti a mano. Comanda l’algoritmo, governa l’incertezza, e chi promette certezze è un ciarlatano, non un saggio.

L’illusione della prevedibilità

Lo stesso uomo che ammoniva «non mi spavento se Berkshire crolla del 50%» ha incarnato la rassicurante illusione della prevedibilità, perfetta per generazioni cresciute con il mito del controllo. Ma le crisi di oggi – dalle guerre valutarie ai crolli tech – sfuggono alla lente di chi osserva con lo stesso schema da decenni. Il vero investitore “smart”, quello di domani, non avrà bisogno di aforismi su Wall Street o di aneddoti sull’infanzia nel Nebraska: avrà bisogno di strumenti, dati, coraggio. E soprattutto di saper fallire.

Un congedo senza lacrime

Non si piangono i giganti. Li si archivia. Con rispetto, ma senza inchini. Perché ciò che oggi serve è smettere di inseguire “indicatori Buffett” e cominciare a leggere la realtà senza filtro. Le montagne di liquidità, i dazi, le guerre del commercio non si affrontano più con il fiuto del singolo. Servono visioni collettive, serve un pensiero sistemico. Se c’è una lezione da prendere in eredità, è proprio questa: non bastano più i padri fondatori. Servono costruttori anonimi di futuro.

E noi, di certo, non sentiremo la mancanza di chi ci ha abituati a pensare che bastasse crederci.

