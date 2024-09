Nuove tecnologie e fiscalità, opportunità e rischi per il futuro

La fiscalità globale sta attraversando una fase di profonda trasformazione, influenzata da tendenze innovative e sfide complesse. Secondo Andrea Covino, Sales Manager Public Sector di SAS, i responsabili delle politiche fiscali sono chiamati ad affrontare un quadro in continua evoluzione, che comprende la rapida evoluzione normativa, il contrasto all’evasione fiscale e l’adozione di nuove tecnologie.

Il tax gap in Italia, una sfida ancora aperta

L’Italia, nonostante i record di recupero del 2023 (+22% rispetto all’anno precedente), presenta ancora un tax gap tra i più alti d’Europa. Secondo la relazione del MEF, nel 2020 il valore dell’economia non osservata (o NOE) si attestava a 157,3 miliardi di euro, circa il 9,5% del PIL. Questo fenomeno è alimentato principalmente dalla sotto-dichiarazione del valore aggiunto e dall’impiego di lavoro irregolare.

Condivisione dei dati: il futuro del contrasto all’evasione fiscale

Uno dei trend più importanti riguarda l’incremento esponenziale della condivisione dei dati. Le normative europee, come la DAC7 e la DAC8, hanno favorito la collaborazione tra le agenzie fiscali a livello globale, permettendo un più efficace contrasto all’evasione fiscale. La capacità di analizzare e utilizzare open data è diventata un elemento chiave nella lotta contro i fenomeni evasivi.

Intelligenza Artificiale, opportunità e rischi

L’uso dell’Intelligenza Artificiale (IA) nella fiscalità sta rivoluzionando il settore, ma non è esente da rischi. I criminali sfruttano l’IA generativa per creare identità sintetiche e false dichiarazioni fiscali. Per questo motivo, è necessario che le agenzie fiscali adottino strategie di contrasto efficaci, garantendo al contempo la sicurezza dei dati.

La corretta tassazione al primo tentativo

Un altro aspetto cruciale per il futuro della fiscalità è la tassazione corretta al primo colpo. Implementando sistemi di risk scoring in tempo reale, le agenzie fiscali possono migliorare la gestione delle dichiarazioni dei contribuenti, riducendo errori e migliorando la compliance.

Le frodi nel sistema fiscale internazionale

Il contrasto alle frodi è una priorità per le agenzie fiscali, soprattutto in un contesto globale sempre più interconnesso. Le criptovalute e le transazioni transfrontaliere rendono più complesso il monitoraggio del sommerso. È quindi cruciale sviluppare tecniche avanzate per individuare le ricchezze non dichiarate e prevenire le frodi.

L’importanza della condivisione delle competenze

La condivisione delle innovazioni fiscali con i Paesi in via di sviluppo rappresenta un’opportunità per migliorare i sistemi fiscali globali. Organizzazioni internazionali come l’OCSE e la FTA promuovono lo scambio di best practices tra le amministrazioni fiscali, favorendo la cooperazione internazionale.

Superare la carenza di competenze specialistiche

Il futuro della fiscalità dipende anche dalla capacità delle agenzie di attrarre e trattenere talenti specializzati in settori come la contabilità, la data science e le investigazioni fiscali. Investire nella formazione e nella gestione del personale è fondamentale per garantire il funzionamento dei sistemi fiscali moderni.

Fiducia dei contribuenti e trasparenza

Infine, la fiducia dei contribuenti è un elemento centrale per il successo delle riforme fiscali. Le agenzie devono dimostrare trasparenza e apertura, spiegando i benefici delle nuove tecnologie e migliorando i servizi offerti ai cittadini. L’adozione dell’Intelligenza Artificiale rappresenta un passo importante in questa direzione, contribuendo a rendere i sistemi fiscali più efficienti e accessibili.

Continua a leggere le notizie di DiariodelWeb.it e segui la nostra pagina Facebook