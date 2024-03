Guerra, pace e cabaret: l’Europa sul palco delle indecisioni

In una recente assemblea che più che un summit politico sembrava un incontro al vertice di cabarettisti, l’Europa ha messo in scena uno dei suoi spettacoli più paradossali. La nostra premier, Giorgia Meloni, si è trovata catapultata in quello che avrebbe dovuto essere un Consiglio di guerra contro la Russia. Eppure, sembra che la sua presenza sia sfuggita all’attenzione di molti, forse persino a lei stessa.

La dichiarazione di guerra, sebbene passata quasi inosservata, ha rivelato le profonde divisioni e le comiche incoerenze tra i leader europei. Michel, con la sua proposta di “prepararsi alla guerra per avere la pace”, sembra aver confuso il campo di battaglia con un palcoscenico per le sue battute. Borrell e Sánchez, timorosi di spaventare i cittadini europei con la verità, preferiscono nascondersi dietro un velo di retorica che poco ha a che fare con la leadership in tempi di crisi.

Macron, nel suo tentativo di impersonare un boxeur, si lancia in un’ambiziosa campagna per inviare truppe a Kiev, senza però chiarire il suo piano d’azione. La sua proposta di finanziare l’armamento attraverso eurobond, anziché investire nella lotta alla povertà o nel green, sembra un’esibizione solitaria in un teatro dell’assurdo.

Al contrario, Scholz, Orbán e i leader nordici mostrano una rara dose di pragmatismo, rifiutando ulteriori sacrifici economici a discapito dei loro cittadini. Ma è Giorgia Meloni a catturare l’attenzione, o meglio, la confusione generale. La sua posizione, apparentemente in attesa di direttive dall’oltreoceano, lascia trasparire una tensione palpabile rispetto all’esito delle future elezioni americane.

Le dichiarazioni della premier, tra allusioni a piani di emergenza multirischi e coordinamenti militari, paiono sfiorare il ridicolo, come se non avesse piena consapevolezza delle implicazioni di ciò che firma. Guido Crosetto, con il suo appello a scongiurare la guerra, sembra l’unico a mantenere un filo di razionalità in un governo apparentemente diviso al suo interno.

Questo teatro dell’assurdo raggiunge l’apice quando, nonostante la dichiarazione di guerra e le tensioni palpabili, i leader europei sembrano indulgere in un clima di goliardia, discutendo questioni di lana caprina piuttosto che affrontare la gravità della situazione. Un atteggiamento che non solo sminuisce la percezione della minaccia, ma invia anche un messaggio di leggerezza e disimpegno al resto del mondo, compromettendo l’immagine e l’autorità dell’Europa sulla scena internazionale.