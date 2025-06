Bologna, le notizie di oggi: cronaca e attualità del 30 giugno 2025

Omicidio Sofia Stefani, il dolore dei genitori in aula: “Ha distrutto la sua identità e il nostro futuro”

In Corte d’Assise a Bologna, i genitori di Sofia Stefani hanno testimoniato nel processo per l’omicidio della figlia, vigilessa uccisa a maggio nel comando di Anzola. La madre Angela Querzé ha parlato tra le lacrime di mobbing, dolore e dignità negata: “Quel colpo le ha cancellato il volto e il nostro futuro”. L’imputato, l’ex comandante Giampiero Gualandi, è accusato di omicidio volontario aggravato e sostiene che il colpo sia partito per errore durante una colluttazione.

Il padre Bruno Stefani ha descritto la perdita della figlia come “uno sconvolgimento totale”: “Vivo in una dimensione irreale, come se non riuscissi a realizzare davvero cosa sia accaduto e quanto ci abbia travolti”.