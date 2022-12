Tempeste artiche sugli Stati Uniti: «almeno 37 morti per il gelo»

NEW YORK – Le eccezionali tempeste artiche continuano a colpire gli Stati Uniti, secondo quanto riporta la Cnn sono almeno 37 le persone che hanno perso la vita in tutta la nazione per il grande freddo e le nevicate. In alcune zone dello Stato di New York la neve ha raggiunto quasi i 110 cm, bloccando migliaia di veicoli nel weekend di Natale.

Proprio New York è uno degli Stati più colpiti, in particolare la zona di Buffalo dove, secondo il governatore Kathy Hochul, si sta vivendo “la più devastante tempesta della storia”. Che nella notte di domenica ha provocato almeno 17 morti. Molte delle vittime sono state ritrovate all’interno delle proprie auto.

Migliaia i voli cancellati, moltissime le persone che non hanno potuto ricongiungersi alle famiglie per le feste. Situazione drammatica quindi e mobilitazione della Guardia nazionale negli Stati più colpiti, anche se le previsioni meteo parlano, per i prossimi giorni, di un complessivo miglioramento delle condizioni.

In vacanza durante la tempesta, bufera sul sindaco di New York

Polemiche sulle vacanze di Eric Adams mentre la città di New York è al freddo e al gelo. Il sindaco si è preso qualche giorno di vacanza proprio mentre la tempesta si è abbattuta sulla città attirandosi molte critiche.

Mentre la governatrice dello stato Kathy Hochul ha dichiarato lo stato di emergenza ed è apparsa più volte in pubblico con gli aggiornamenti sulla risposta al maltempo, il sindaco di New York è fuori e i membri del suo staff non hanno riferito neanche dove si trova. “So dove si trova. Ha deciso di prendersi qualche giorno di vacanza e riposarsi, ma sta seguendo gli sviluppi anche se non da qui”, afferma la vice sindaco Lorraine Grillo.