Access point wireless vs. router: le differenze spiegate

Con il progresso tecnologico, nuovi dispositivi wireless stanno arrivando sul mercato. I nuovi dispositivi vengono lanciati per facilitare la connettività della vostra rete domestica o aziendale. Per aiutarvi a pianificare e valutare la vostra rete domestica e aziendale, questo articolo esamina in modo completo le somiglianze e le differenze tra router e access point (AP).



Cos’è un Access Point

In una rete wireless vengono utilizzati vari dispositivi. In una rete wireless, l’access point è il dispositivo principale che gestisce tutte le operazioni sul lato utente. L’access point wireless collega tutti i dispositivi finali degli utenti e trasmette tutti i dati attraverso internet. Tutti i dispositivi presenti nella rete locale sono collegati all’access point. Poiché l’access point wireless è dotato di antenne wireless, può facilmente aumentare la portata dei segnali Wi-Fi. Molti utenti possono connettersi a un singolo access point. Ethernet è comunemente usato per collegare gli access point wireless a un router o switch. Le reti wireless sono usate in quasi ogni casa. L’access point wireless è il dispositivo più utile nei nostri appartamenti, uffici, ecc.



Cos’è un Router?

Il router è il dispositivo più importante utilizzato nella rete wireless. Tutte le connessioni importanti vengono stabilite attraverso il router. L’access point wireless è collegato direttamente al router tramite cavo Ethernet, e il router è collegato direttamente alla connessione principale che arriva dal provider di servizi internet. La funzione principale del router è quella di instradare i vari IP privati verso l’unico IP pubblico che è direttamente connesso a internet. Il router permette a tutti i dispositivi finali come telefoni cellulari, laptop, ecc., che sono direttamente connessi a internet tramite l’access point, di comunicare tra i dispositivi disponibili nella rete locale e di comunicare con i dispositivi disponibili nella rete geografica. Quando un dispositivo locale vuole lasciare la rete locale e accedere a internet, i router vengono informati di questa richiesta.

Quando un router è installato e numerosi dispositivi sono connessi ad esso, funge da gateway. Normalmente, i router per uso domestico sono dotati di radio wireless che consentono connessioni wireless ai dispositivi Wi-Fi. Gli access point, invece, svolgono questa funzione in un ambiente professionale. I router possono anche fornire un livello aggiuntivo di sicurezza integrando firewall o creando/impostando regole di rete. La funzione principale del router è quella di collegare le diverse reti e consentire la comunicazione tra i dispositivi connessi alle diverse reti. I router possono facilmente gestire piccole imprese, uffici e reti domestiche. Un router può collegare simultaneamente una varietà di computer e dispositivi alla rete, sia via cavo che wireless (se si utilizza un router wireless).

Differenza tra Access Point e Router: L’access point è il piccolo dispositivo utilizzato all’estremità della rete dove tutti i dispositivi finali degli utenti sono connessi a internet, mentre il router è il dispositivo utilizzato dietro l’access point. L’access point è direttamente collegato al router utilizzando il cavo. Tutte le richieste generate dai dispositivi finali degli utenti arrivano prima all’access point e poi vengono inoltrate al router. Nella rete, il router funge da gateway che crea la rete locale e gestisce tutto il traffico dei dispositivi presenti nella rete locale.

Il router è un dispositivo intelligente che collega due reti diverse. Come già detto, il router è un dispositivo intelligente che sa quale pacchetto deve essere inviato fuori dalla rete e quale pacchetto deve essere inviato nella rete locale. Tutte le decisioni basate sul routing vengono prese nel router. D’altra parte, l’access point è il dispositivo che crea la rete locale wireless (WLAN). L’access point è il dispositivo migliore per una grande rete locale wireless. Tutti i nuovi access point sono dotati della tecnologia più recente. Dispongono anche delle più recenti tecniche di crittografia, offrendo così la migliore sicurezza.

Di seguito sono riportate le 4 principali differenze:

1. Connessioni

L’access point wireless comune fornisce il segnale Wi-Fi direttamente ai dispositivi finali dell’utente, in modo che i dispositivi finali dell’utente siano facilmente connessi a internet e possano scambiare informazioni tra i vari dispositivi. La maggior parte degli uffici e delle grandi aziende espande la propria rete con switch e access point wireless per coprire un’area più ampia, in modo che ogni dipendente dell’azienda o degli uffici possa utilizzare internet e scambiare informazioni con i colleghi.

Un router è il dispositivo centrale in cui vengono interrotte le connessioni principali, quindi i router negli uffici o nelle aziende non sono in grado di fornire il segnale Wi-Fi. Ad alcuni modem si può collegare un access point anche senza router, poiché hanno già integrati DHCP e NAT. Tuttavia, nelle reti più grandi è meglio tenere separati modem e router, poiché il router è responsabile della gestione della maggior parte delle impostazioni di rete.

2. Funzioni

La funzione principale dell’access point wireless è quella di connettere i dispositivi finali degli utenti a internet. Il router è il dispositivo centrale della rete che prende tutte le decisioni relative al routing. Un router può comportarsi come un access point, ma l’access point non può comportarsi come un router.

3. Utenti

Un access point è un dispositivo molto utile per grandi uffici, appartamenti e aziende. I piccoli router Wi-Fi comuni vengono utilizzati solo in piccoli uffici, poiché supportano solo un numero limitato di utenti. Ma l’access point può supportare un gran numero di utenti e coprire anche un’area più ampia. Quando fate installare la connessione da un provider di servizi internet, dovreste prima considerare le dimensioni della vostra azienda e il numero di utenti che utilizzeranno internet nel vostro ufficio. Tutte queste cose sono molto utili per prendere una decisione sul dispositivo di rete.

4. Copertura

Come già menzionato nel punto precedente, l’access point è un dispositivo molto utile per grandi uffici, case, ecc. Quindi copre un’area più ampia e supporta anche un gran numero di utenti. Un router può supportare solo un numero limitato di utenti e coprire un’area più piccola.

Conclusione

L’access point e il router lavorano in condizioni diverse. Per le grandi aziende, se desiderate una connessione wireless più efficiente e affidabile, dovete acquistare un access point, che è il dispositivo migliore per questo tipo di rete. La maggior parte delle grandi aziende utilizza un access point wireless perché è dotato della tecnologia più recente, copre un’area più ampia e supporta anche più utenti rispetto a un router. Un router è il dispositivo migliore per le piccole reti. In definitiva, un router wireless può essere configurato per funzionare come un access point, ma un AP non può funzionare come un router.

