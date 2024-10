Come organizzare un’officina in modo pratico e sicuro

Negli ambienti di lavoro, sicurezza e praticità sono sempre in primo piano: sia che si tratti di una piccola impresa familiare, sia di una grande attività è necessario stabilire delle regole che riguardino la gestione dei progetti, il materiale e ovviamente la propria incolumità e quella dei colleghi.

Vediamo insieme quindi come organizzare un’officina così che possa risultare al tempo stesso tutelante e confortevole.

Mantenere tutto in ordine con un carrello

Il primo consiglio che vogliamo darvi è quello di fare ordine: mantenere un ambiente organizzato aumenta esponenzialmente il tasso di produttività e, soprattutto, aiuta a limitare le perdite di tempo.

Utilizzare un carrello porta attrezzi, agile da spostare tramite ruote e munito di cassetti, potrebbe essere la mossa vincente. Tips in più? Catalogare i diversi scomparti con etichette, così da sapere cos’è contenuto e dove.

Pianificare gli spazi

Ogni officina ha dimensioni e necessità specifiche, quindi è importante considerare attentamente come distribuire le attrezzature e i materiali.

L’area di lavoro deve essere abbastanza ampia da permettere movimenti fluidi e sicuri. Sconsigliamo di posizionare macchinari o attrezzature in modo che ostacolino i percorsi, mentre gli strumenti che vengono utilizzati di frequente dovrebbero essere facilmente accessibili.

Se l’officina svolge diverse attività (come la riparazione di motori, la verniciatura o la saldatura), è utile creare zone separate, così da migliorare l’organizzazione, e al tempo stesso aumentare la sicurezza riducendo il rischio di incidenti legati alla contaminazione tra materiali o operazioni diverse.

Focus puntato sulla sicurezza

Seguire quelle che sono le normative fa in modo che il proprio staff non si faccia male e possa operare in un ambiente tutelante. Per essere informati si può fare riferimento al Decreto Legislativo 81 del 2008 che contiene il Testo Unico collegato alla salute e sicurezza sul lavoro.

Conoscere i fattori di rischio, limitarli e provare a fare il massimo per abbassare il pericolo è un dovere di tutti, soprattutto considerando il tasso di incidenti sempre più alto che preoccupa nel territorio italiano.

Comfort ambientale

Un altro parametro da non sottovalutare è il comfort dell’ambiente di lavoro che va a braccetto con la temperatura percepita. Sappiamo bene come le officine possano essere estremamente calde in estate e fredde in inverno.

Oltre a procurare divise adeguate per se stessi e il proprio team, ci si può munire di trattamenti aria ad hoc come ventilatori industriali che forniscono un miglioramento della gestione climatica.

Alcuni, con modalità “inverter”, danno modo di gestire sia un flusso fresco in estate sia uno caldo in inverno. In più, garantendo un ricircolo, ci si gode persino una migliore qualità dell’aria.

Personale formato

Un consiglio in più? Puntare sul proprio staff pianificando corsi di formazione. Occuparsi periodicamente di team building e percorsi di crescita potrebbe fare in modo che si cresca tutti insieme.

Chi sta pianificando l’apertura di una nuova officina o cerca di valorizzare quella già in attività troverà sicuramente utili questi consigli che risultano estremamente pratici e funzionali. Mettendoli in pratica, il proprio ambiente di lavoro e l’umore di tutta la squadra miglioreranno significativamente.

Continua a leggere le notizie di DiariodelWeb.it e segui la nostra pagina Facebook