Salute mentale: perché è importante come quella fisica e come prendersene cura

Negli ultimi anni, la salute mentale ha acquisito sempre più rilevanza, diventando un argomento centrale nel campo del benessere e della salute.

Tuttavia, in Italia, molte persone continuano a sottovalutare i segnali di disagio psicologico, spesso ignorandoli o considerandoli meno importanti rispetto ai problemi fisici; cosa molto grave se consideriamo che il benessere fisico passa anche da quello mentale e viceversa.

Studi scientifici dimostrano che lo stress cronico, ad esempio, può aumentare il rischio di malattie cardiovascolari, alterare il sistema immunitario e compromettere il funzionamento cognitivo così come, d’altra parte, problemi fisici come il dolore cronico o malattie gravi possono avere un impatto significativo sul benessere emotivo, portando a depressione o ansia.

Secondo gli ultimi dati statistici aggiornati sono circa 1,6 milioni gli italiani che lamentano un disagio mentale medio-grave, ma meno della metà di queste persone cerca attivamente un aiuto professionale: questa discrepanza evidenzia non solo la necessità di una maggiore informazione e sensibilizzazione, ma anche l’importanza di rendere il supporto psicologico più accessibile e privo di stigma o di qualsiasi altro preconcetto sociale.

Grazie alle tecnologie digitali, oggi, tra l’altro è possibile accedere a un supporto professionale in modo semplice e conveniente: si può ottenere supporto psicologico completo rivolgendosi anche ad uno psicologo online, possibilità preziosa per chi sente il bisogno di andare oltre le barriere logistiche, per chi vuole superare le proprie paure e per chi vuole riuscire ad accedere ad un servizio anche da un luogo sicuro, protetto e familiare come la propria casa.

Ma vediamo adesso come prendersi cura della propria salute mentale con dei consigli concreti da poter mettere in atto già da oggi.

Come prendersi cura della salute mentale: consigli tecnici e pratici

Prendersi cura della propria salute mentale richiede un approccio attento e completo, che integri tecniche psicologiche, buone abitudini quotidiane e l’eventuale supporto di un professionista. Ecco alcuni consigli tecnici e pratici:

Riconoscere i segnali di disagio

Il primo passo per prendersi cura della salute mentale è riconoscere i segnali di disagio, come insonnia persistente, difficoltà di concentrazione, irritabilità, senso di oppressione o mancanza di energia. Questi sintomi non devono essere ignorati, soprattutto se durano più di qualche settimana.

Adottare uno stile di vita salutare

Uno stile di vita salutare aiuta a prevenire sia le tensioni fisiche che mentali, riducendo lo stress, e aumentando la spensieratezza e il rilassamento.

Seguirlo permette di affrontare la quotidianità in maniera più lucida e resiliente, con la forza e la consapevolezza di un pensiero pratico e presente nel qui ed ora.

Ecco come fare:

Alimentazione equilibrata : una dieta ricca di omega-3, vitamine del gruppo B e antiossidanti può migliorare la funzione cerebrale e ridurre l’infiammazione, spesso correlata ai disturbi mentali e a tensioni emotive accumulate negli anni.

: una dieta ricca di omega-3, vitamine del gruppo B e antiossidanti può migliorare la funzione cerebrale e ridurre l’infiammazione, spesso correlata ai disturbi mentali e a tensioni emotive accumulate negli anni. Attività fisica regolare : l’esercizio stimola la produzione di endorfine e serotonina, migliorando l’umore e riducendo lo stress. Al termine di ogni sessione di attività, chiunque afferma di stare meglio e di avere più chiarezza e lucidità di pensiero. Anche 30 minuti di camminata al giorno possono fare la differenza.

: l’esercizio stimola la produzione di endorfine e serotonina, migliorando l’umore e riducendo lo stress. Al termine di ogni sessione di attività, chiunque afferma di stare meglio e di avere più chiarezza e lucidità di pensiero. Anche 30 minuti di camminata al giorno possono fare la differenza. Routine del sonno: dormire 7-9 ore a notte è essenziale per il benessere mentale e per avere una mente riposata e allo stesso tempo più controllata e vigile durante il giorno. Adotta abitudini come spegnere gli schermi un’ora prima di andare a letto e mantenere orari regolari.

Integrare tecniche di gestione dello stress e curare le relazioni

Strumenti come la meditazione mindfulness, lo yoga e la respirazione profonda possono aiutarti a ridurre i livelli di cortisolo, migliorando il controllo emotivo e la resilienza: dedica 10-15 minuti al giorno a queste pratiche per sperimentare un senso di calma e concentrazione.

Anche le relazioni interpersonali sono un pilastro del benessere mentale: parla con amici o familiari di fiducia e cerca di costruire reti di supporto; inoltre, allontana dalla tua vita le persone negative, o che senti che abbiano una cattiva influenza su di te. Se ti senti stanco, scarico, o non amato quando sei in compagnia di una determinata persona, cerca di ridimensionare quel legame e di non farti influenzare da emozioni demotivanti e negative: sentirsi compresi e apprezzati è fondamentale per affrontare le difficoltà e per assicurarsi un benessere mentale stabile.

Quando rivolgersi a un esperto per ricevere supporto

Capire quando è il momento di chiedere aiuto è essenziale per prevenire il peggioramento di una situazione.

Se i sintomi di disagio mentale hanno già iniziato a interferire con la tua vita quotidiana, con il lavoro o con le tue relazioni, non esitare a contattare un professionista.

Lo psicologo non è solo una figura di supporto per chi affronta disturbi gravi, ma anche per chi vuole migliorare il proprio benessere generale e sviluppare una maggiore consapevolezza di sé.

Grazie ai progressi della tecnologia, consultare uno psicologo specializzato in determinati disturbi come l’ansia e la depressione è oggi più semplice che mai ed è alla portata di tutti: la modalità online, ad esempio, ti permette di ricevere supporto senza doverti spostare, con la possibilità di adattare le sedute ai tuoi orari e a qualsiasi tua necessità. È una soluzione ideale per chi vive in aree remote, per chi ha una routine particolarmente impegnativa o per chi, semplicemente, vive dei blocchi emotivi che lo annichiliscono.

La salute mentale è una componente fondamentale del benessere generale, e prendersene cura dovrebbe essere una priorità per tutti: in Italia, ancora oggi, è necessario superare i pregiudizi e promuovere una cultura della consapevolezza, affinché sempre più persone possano beneficiare del supporto psicologico e tornare a stare meglio anche fisicamente.

Continua a leggere le notizie di DiariodelWeb.it e segui la nostra pagina Facebook