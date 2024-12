TeamSystem lancia Legal AI: l’intelligenza artificiale come alleato del lavoro umano

TeamSystem, azienda tecnologica italiana leader nello sviluppo di soluzioni digitali, ha lanciato la suite TeamSystem Legal AI, progettata per ottimizzare il lavoro degli studi legali, delle direzioni aziendali e degli enti pubblici. Questo nuovo strumento è il frutto di un investimento di 250 milioni in intelligenza artificiale, a testimonianza dell’impegno dell’azienda verso l’innovazione continua.

Cristiano Zanetti, General Manager della BU Market Specific di TeamSystem, ha sottolineato che l’intelligenza artificiale non è pensata per sostituire il lavoro umano, ma per amplificarne le capacità. L’Intelligenza artificiale non è qui per sostituirci ma per amplificare il nostro potenziale. Possiamo trasformare questa rivoluzione in un’opportunità straordinaria per innovare e crescere”, ha affermato, ribadendo l’importanza di un’adozione intelligente dell’AI.

La suite si propone di rispondere alle esigenze di un settore legale che, tradizionalmente poco incline all’innovazione, sta però vivendo un’importante trasformazione culturale, con l’adozione dell’AI negli studi legali che è aumentata sensibilmente negli ultimi 12 mesi.

TeamSystem Legal AI facilita la gestione di numerose attività quotidiane, come:

La gestione e l’analisi di documenti legali, permettendo di confrontare, ricercare ed estrarre informazioni da grandi volumi di testi.

L’automazione delle attività ripetitive, dalla creazione di anagrafiche all’aggiornamento di calendari e timesheet.

La rielaborazione di atti legali a partire da modelli preesistenti, con un’ottimizzazione di qualità, velocità e precisione operativa.

La sicurezza è un altro punto di forza fondamentale: tutti i dati sono archiviati su server localizzati nell’Unione Europea, garantendo il massimo livello di protezione e conformità alle normative sulla privacy.

Zanetti ha concluso: “Siamo orgogliosi di integrare l’AI col nostro ecosistema tecnologico, dai gestionali ai servizi cloud, fino alla firma digitale e alla gestione dei pagamenti”. E il futuro promette ulteriori innovazioni, con l’aggiunta di nuove funzionalità avanzate entro il 2025, come la generazione automatica di atti e contratti standard.

Continua a leggere le notizie di DiariodelWeb.it e segui la nostra pagina Facebook