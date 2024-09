Viaggi in mezzo alla natura: le destinazioni europee più suggestive

Viaggiare è un’avventura che arricchisce l’anima e amplifica la nostra comprensione del mondo. Ogni viaggio è un’opportunità per scoprire culture diverse, immergersi in paesaggi mozzafiato e incontrare persone che possono cambiare il nostro modo di vedere la vita.

Per chi ama viaggiare immerso nella natura, l’Europa offre numerose destinazioni suggestive, e tra queste l’Islanda occupa un posto di rilievo. Questo Paese affascinante è un vero paradiso per gli amanti della natura, con i suoi paesaggi spettacolari che spaziano da vulcani attivi e sorgenti termali a imponenti cascate e distese di ghiacciai. L’Islanda è perfetta per chi desidera esplorare scenari incontaminati e vivere avventure all’aria aperta, segnaliamo peraltro, che è possibile visitare l’Islanda con i viaggi di gruppo all’insegna dell’avventura come quelli organizzati da Stograntour; escursioni nei parchi nazionali, avvistamento di balene e aurora boreale sono solo alcune delle esperienze che si possono vivere in quella che è indubbiamente una delle mete naturalistiche più belle d’Europa.

Ma non fermiamoci qui, esploriamo le destinazioni più suggestive d’Europa.

I Fiordi Norvegesi

La Norvegia è famosa per la sua costa occidentale che ospita fiordi spettacolari. I fiordi sono profondi bracci di mare, incastonati tra montagne scoscese che offrono uno scenario unico e suggestivo. Tra i più famosi vi sono il Geirangerfjord e il Nærøyfjord, entrambi facenti parte della famiglia dell’UNESCO. Qui, i visitatori possono esplorare la natura seguendo vari tragitti, ad esempio, a piedi lungo i numerosi sentieri escursionistici, in kayak sulle acque cristalline o in crociera per ammirare da vicino le imponenti pareti rocciose e le cascate che si tuffano nel mare. La bellezza selvaggia di questi luoghi, unita alla tranquillità dell’ambiente, rende i fiordi norvegesi una meta imperdibile per chi vuole ritrovare sé stesso.

La Costa Amalfitana, Italia

La Costa Amalfitana è il fiore all’occhiello dell’Italia. Con i suoi panorami da cartolina, è una destinazione ambita da molti turisti da tutto il mondo. Questo tratto di costa fa sognare per le sue scogliere a picco sul mare, le piccole baie nascoste, i borghi colorati arroccati sulle colline e le terrazze coltivate a limoni. Tra le località più note vi sono Amalfi, Positano e Ravello, ciascuna con un fascino unico. Per gli amanti del trekking, il Sentiero degli Dei offre un percorso panoramico che regala viste mozzafiato sulla costa e sulle isole vicine. Per chi invece preferisce, una passeggiata in centro con un gelato o un bagno al mare è ciò che ci vuole.

Il Parco Nazionale del Cairngorms, Scozia

Il Parco Nazionale del Cairngorms, situato nel cuore delle Highlands scozzesi, è il parco nazionale più grande del Regno Unito e uno dei luoghi più emozionanti per esplorare la natura selvaggia. Questo vasto territorio è caratterizzato da una natura purissima fatta di montagne maestose, laghi cristallini, fitte foreste di pini e una fauna selvatica invidiabile. Il parco offre una vasta gamma di attività da fare all’aperto, come escursioni a piedi, in bicicletta, arrampicata e sci. In inverno, le montagne del Cairngorm diventano una delle principali destinazioni sciistiche del Regno Unito. La visita al parco è un’esperienza che permette di immergersi nella natura incontaminata della Scozia e di scoprire il fascino delle Highlands.

Il Parco Nazionale di Plitvice, Croazia

La Croazia invece offre un celebre parco nazionale famoso per i suoi laghi, quelli di Plitvice. Il parco, anch’esso dichiarato Patrimonio dell’Umanità consta di sedici laghi collegati tra loro da una serie di cascate e corsi d’acqua che scorrono attraverso un paesaggio di foreste magnifiche. I visitatori possono esplorare il parco seguendo i sentieri e le passerelle di legno che lo attraversano. Plitvice è un luogo incantato, dove la natura si esprime in tutta la sua bellezza, e rappresenta una meta imperdibile per chi ama immergersi della magia.

Le Highlands islandesi

Le Highlands dell’Islanda sono una delle aree più remote e incontaminate d’Europa, un vasto altopiano di deserti di lava, vulcani, ghiacciai e sorgenti termali. Questa regione, accessibile solo durante i mesi estivi, offre un’esperienza di viaggio indimenticabile per gli avventurieri e gli amanti della natura selvaggia. Tra le attrazioni principali vi sono il Landmannalaugar, con le sue montagne dai colori vivaci, e l’Askja, un vulcano attivo con un lago craterico spettacolare. Le Highlands islandesi sono anche il luogo ideale per ammirare l’aurora boreale, uno degli spettacoli naturali più affascinanti che si possono osservare.

