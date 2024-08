Ondata di calore senza precedenti a Genova: bollino rosso fino al 14 Agosto

Genova è stretta nella morsa di un’ondata di calore eccezionale, con il bollino rosso che continuerà a segnalare un’emergenza sanitaria fino a mercoledì 14 agosto. Le temperature percepite hanno superato i 45 gradi, ponendo la città ligure di fronte a condizioni climatiche che non si vedevano dai tempi della storica estate torrida del 2003. Il Ministero della Salute ha confermato che Genova rimarrà sotto il massimo livello di allerta per i prossimi giorni, con possibili gravi conseguenze per la salute di tutti, non solo per i gruppi più vulnerabili come gli anziani e i bambini.

Temperature record: oltre i 45 gradi percepiti

Le temperature percepite a Genova hanno toccato e superato i 45 gradi, con previsioni che indicano condizioni simili fino alla metà della settimana. Questo andamento climatico estremo è paragonabile a quello dell’estate del 2003, quando il caldo torrido investì la città per ben 27 giorni consecutivi. Quest’anno, siamo già a 22 giorni di calore incessante. L’assessorato alla Sanità della Regione Liguria ha ribadito le raccomandazioni già diffuse, invitando i cittadini a seguire le indicazioni per limitare gli effetti negativi delle ondate di calore.

Aumento degli accessi ai Pronto Soccorso

Nonostante l’ondata di calore, i pronto soccorso della Liguria stanno gestendo la situazione in modo regolare. Tuttavia, si è registrato un aumento degli accessi, con un lieve incremento dei tempi di attesa per i casi meno gravi. L’aumento del flusso non è legato esclusivamente agli effetti del caldo, ma anche all’afflusso di turisti in tutta la Regione. Le autorità sanitarie locali continuano a monitorare attentamente la situazione, pronte a intervenire in caso di emergenza.

Raccomandazioni sanitarie per contrastare il caldo

L’assessorato alla Sanità della Regione Liguria e il centro di competenza nazionale per la prevenzione delle ondate di calore, attivo presso Alisa, hanno rinnovato le raccomandazioni per proteggersi dall’ondata di calore. È consigliato evitare di uscire di casa tra le 11 e le 18, bere molta acqua, fare pasti leggeri e conservare adeguatamente alimenti e farmaci. L’attività motoria all’aperto è sconsigliata, soprattutto nelle ore più calde. Si raccomanda inoltre di indossare vestiti leggeri e comodi e di proteggere i più piccoli con crema solare e mantenerli all’ombra.

Divieto di lavoro all’aperto durante le ore più calde

A fronte delle condizioni estreme, l’Ordinanza n. 2/2024 del presidente facente funzioni della Regione Liguria impone il divieto di lavoro all’aperto tra le 12:30 e le 16:00 nei settori agricolo, florovivaistico e nei cantieri edili. Questa misura è volta a prevenire i rischi per la salute derivanti dall’esposizione prolungata al sole durante le ore più calde della giornata.

Il Numero Verde InformAnziani

Per sostenere i cittadini più fragili, è attivo il numero verde regionale InformAnziani 800 593 235, operativo su tutto il territorio ligure. Questo servizio, disponibile 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20, offre assistenza per la consegna di farmaci e spesa a domicilio, grazie all’intervento dei custodi sociali e dei volontari. Particolare attenzione è rivolta agli ospiti delle strutture sociosanitarie, con un monitoraggio continuo e l’adozione di misure preventive per contrastare gli effetti delle ondate di calore.

