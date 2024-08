Micromobilità elettrica: risultati del primo semestre 2024

Lime, il leader globale nella micromobilità elettrica condivisa, ha pubblicato i risultati del primo semestre 2024 riguardanti l’uso dei suoi veicoli in alcune delle principali città europee. Le statistiche mostrano un crescente successo dell’uso di biciclette e monopattini elettrici, con evidenti benefici ambientali e sociali.

Parigi al primo posto

Nel periodo analizzato, Parigi ha registrato il maggior numero di chilometri percorsi, con un impressionante totale di 14 milioni di km. Roma e Milano si distinguono tra le città italiane, con Roma al secondo posto della classifica europea con 5 milioni di km e Milano al quarto con 2,5 milioni di km. Berlino segue con circa 4 milioni di km, mentre Lisbona completa la top 5 con poco più di 1 milione di km.

Benefici ambientali

L’utilizzo dei mezzi Lime ha avuto un impatto ambientale notevole: sono state evitate oltre 16.000 tonnellate di emissioni di CO2 e sono stati ridotti più di 5 milioni di viaggi in auto. Questo non solo dimostra un significativo risparmio in termini di emissioni di carbonio, ma sottolinea anche il crescente ruolo della micromobilità nella riduzione del traffico urbano.

Pendolarismo e socializzazione

Un sondaggio tra gli utenti europei ha rivelato le principali motivazioni dietro la scelta della micromobilità. Per molti, biciclette e monopattini sono la soluzione ideale per pendolarismo e intermodalità, con Lisbona e Madrid in testa per questo utilizzo. Altri utilizzano questi mezzi per motivi di socializzazione, come dimostra Parigi, dove il 25% degli utenti li sceglie per attività ricreative. Inoltre, la micromobilità viene vista come una valida alternativa sostenibile all’auto privata, con Parigi e Lisbona in cima a questa classifica.

Impatto della micromobilità in Italia

In Italia, l’adozione dei mezzi Lime ha avuto un impatto concreto: a Roma sono stati eliminati oltre mezzo milione di viaggi in auto, mentre a Milano il numero supera il milione. Questo si traduce in un risparmio di oltre 4.000 tonnellate di emissioni di CO2 per le due città.

Le motivazioni per l’uso dei mezzi condivisi in Italia variano. A Roma, il 23% degli utenti utilizza biciclette e monopattini per pendolarismo, mentre a Milano questa percentuale raggiunge il 33%. Seguono, per entrambi i casi, gli spostamenti legati alla convivialità e alla sostenibilità.

Matteo Cioffi, Regional General Manager per Germania e Italia, commenta: “I dati eccezionali del primo semestre 2024 dimostrano non solo l’impatto ambientale positivo della micromobilità nelle grandi città, ma anche quanto questo modo di spostarsi sia diventato una parte essenziale della vita urbana. Continueremo a collaborare con le municipalità per migliorare le infrastrutture e promuovere un futuro urbano più sostenibile.”

Con questi risultati, Lime ribadisce il proprio impegno verso una mobilità urbana più verde e integrata, contribuendo significativamente alla sostenibilità delle città europee.

Continua a leggere le notizie di DiariodelWeb.it e segui la nostra pagina Facebook