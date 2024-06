Torino, fila unica ai seggi elettorali per evitare discriminazioni verso le persone transgender

TORINO – Alla prossima tornata elettorale, i cittadini torinesi potrebbero trovarsi di fronte a una significativa novità: l’introduzione di un’unica fila al posto delle tradizionali file separate per maschi e femmine. Questa misura, come riportato da Quotidiano Piemontese, mira a evitare discriminazioni nei confronti delle persone transgender che non hanno ancora rettificato la loro identità anagrafica.

L’assessore Jacopo Rosatelli ha discusso questa proposta durante la seduta della commissione diritti e pari opportunità del Comune di Torino, tenutasi in concomitanza con l’audizione del Coordinamento Torino Pride.

Un processo elettorale più inclusivo

La modifica, che potrebbe apparire semplice, si scontra con una serie di ostacoli normativi. Rosatelli ha evidenziato come le leggi statali attuali necessitino di cambiamenti per eliminare definitivamente le discriminazioni. Nel frattempo, è essenziale adottare tutte le misure possibili per ridurre l’impatto delle norme esistenti che risultano discriminanti.

Una soluzione provvisoria

La proposta di una fila unica rappresenta una soluzione temporanea. Un’alternativa potrebbe essere la divisione degli elettori in ordine alfabetico, ma questa modifica richiederebbe interventi a livello nazionale sugli elenchi elettorali.

L’obiettivo di questa iniziativa è garantire che ogni cittadino, indipendentemente dalla sua identità di genere, possa esercitare il proprio diritto di voto senza sentirsi discriminato. Questo piccolo ma significativo passo potrebbe aprire la strada a ulteriori riforme in direzione di una maggiore inclusività e uguaglianza.

