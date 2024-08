Intensificazione della lotta ai borseggi a Venezia: Polizia in prima linea

L’attività di contrasto ai borseggi a Venezia prosegue senza sosta, affiancata da un’importante iniziativa informativa avviata dalla Polizia di Stato. Negli ultimi giorni, gli agenti, presenti con un gazebo davanti alla stazione ferroviaria di Venezia, stanno avvisando i turisti in arrivo della presenza di borseggiatori e truffatori noti come scatolettisti, che cercano di ingannare i passanti con il gioco delle scatolette.

Prevenzione e consapevolezza: opuscoli per i turisti

Ai visitatori vengono distribuiti opuscoli con consigli utili su come evitare di cadere vittime di borseggi o truffe. L’obiettivo è informare i turisti e renderli più consapevoli dei pericoli, soprattutto in un periodo critico come quello di Ferragosto, quando l’afflusso di persone aumenta notevolmente.

Borseggiatori fermati a Mestre

Grazie all’intensificazione dei controlli, due borseggiatori sono stati fermati nei giorni scorsi all’esterno della stazione ferroviaria di Mestre. Gli agenti della Polfer hanno notato i due individui aggirarsi con sospetto, osservando borse e zaini dei viaggiatori. Seguiti a bordo di un autobus, i due uomini sono stati bloccati e identificati alla fermata successiva. Entrambi risultavano già gravati da precedenti di polizia e sono stati sottoposti a foglio di via obbligatorio da Venezia per due anni.

Aumento delle misure di sicurezza

L’attività di controllo e prevenzione non si ferma qui. Dal 1° gennaio al 13 agosto 2024, sono stati emessi ben 173 fogli di via, contro i 114 dello stesso periodo del 2023. Un chiaro segnale dell’impegno crescente da parte delle forze dell’ordine.

In previsione dell’alta affluenza turistica per Ferragosto, la Prefettura ha annunciato un ulteriore rafforzamento delle operazioni di controllo, con l’ausilio dei rinforzi estivi. La vigilanza sarà particolarmente intensa nei litorali e nel centro storico di Venezia, con una particolare attenzione alla prevenzione di furti e borseggi, al rispetto delle misure contro la movida e al contrasto all’abusivismo commerciale.

