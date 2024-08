Jesolo, dramma in spiaggia: 15enne si ferisce gravemente tuffandosi dal pontile

JESOLO – Un incidente drammatico si è verificato al Lido di Jesolo, dove un giovane turista francese di 15 anni ha subito un grave infortunio mentre si trovava in vacanza. Il ragazzo, durante un tuffo dalla banchina nella spiaggia libera tra Piazza Manzoni e la zona dell’ospedale, ha colpito violentemente la testa contro il fondale.

Il giovane ha avvertito subito forti dolori al collo e alla schiena, e, realizzando la gravità della situazione, ha immediatamente chiesto aiuto. Gli assistenti ai bagnanti della società Jesolmare, che si trovavano nelle vicinanze, sono intervenuti prontamente, riuscendo a portarlo a riva. Nonostante fosse cosciente, il ragazzo lamentava dolori insopportabili e mostrava evidenti difficoltà di deambulazione.

La situazione è apparsa subito critica, e l’infermiera di turno della Jesolo Turismo è accorsa per prestare le prime cure. Poco dopo, l’elisoccorso è atterrato nelle vicinanze, trasferendo d’urgenza il ragazzo all’ospedale di Mestre. Attualmente, la prognosi rimane riservata, e i medici stanno monitorando attentamente le condizioni del giovane.

Preoccupante crescita degli incidenti

Questo incidente non è un caso isolato. Si tratta del terzo episodio simile in pochi giorni sul litorale veneziano. Il 1° agosto scorso, un 18enne si è tuffato in mare a Bibione ed è stato successivamente ricoverato all’ospedale dell’Angelo di Mestre. Poco dopo, un 17enne ha subito un incidente simile in una piscina sempre a Bibione, venendo trasferito all’ospedale di Portogruaro per ulteriori accertamenti.

Nonostante i numerosi avvertimenti e divieti esposti su cartelli e indicati dai bagnini, i tuffi spericolati continuano a rappresentare un pericolo reale durante la stagione estiva. L’incidente al Lido di Jesolo evidenzia la necessità di un maggiore rispetto delle regole di sicurezza in spiaggia e in piscina, soprattutto da parte dei giovani, per evitare che situazioni simili possano avere esiti tragici.

Continua a leggere le notizie di DiariodelWeb.it e segui la nostra pagina Facebook