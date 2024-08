Veneto, la crisi dell’artigianato: calo del 23,4% in 10 anni

Il numero complessivo degli artigiani in Veneto continua a diminuire in modo allarmante. Se nel 2012 si contavano quasi 196mila artigiani, nel 2023 il dato è sceso del 23,4%, ovvero 45.822 lavoratori in meno, attestandosi a poco più di 150mila unità. L’allarme è stato lanciato dall’Ufficio Studi della Cgia di Mestre, che ha analizzato i dati forniti dall’INPS.

Venezia e metropoli: calo drastico

Anche la situazione nel territorio metropolitano di Venezia non è rosea. Si registrano 5.791 artigiani in meno, con un calo del 20,1%. Questa contrazione rappresenta un cambiamento significativo nel tessuto produttivo della zona, dove le botteghe artigianali, un tempo cuore pulsante dei quartieri, stanno diventando sempre più rare.

Anche il numero delle imprese artigiane attive ha subito un calo. Nel 2007, anno del picco massimo, si contavano 147.322 aziende artigiane in Veneto. Tuttavia, nel 2023, questo numero è sceso a 120.746, segnando un trend negativo costante. La Cgia di Mestre attribuisce parte di questo declino ai processi di aggregazione e acquisizione avvenuti dopo le grandi crisi economiche del 2008/2009, 2012/2013 e 2020/2021.

Impatto della ristrutturazione aziendale

La ristrutturazione e l’aggregazione delle imprese ha compresso il numero di artigiani, ma ha contribuito a migliorare la produttività e a incrementare la dimensione media delle imprese in settori come il trasporto merci, il metalmeccanico, gli installatori impianti e la moda. Nonostante questo aspetto positivo, il tessuto artigianale storico continua a contrarsi.

Paesaggio urbano che cambia

Il calo degli artigiani non riguarda solo i numeri, ma modifica anche il volto delle città e dei paesi. Le storiche botteghe artigiane, che un tempo erano punti di riferimento per interi quartieri, stanno scomparendo, cambiando il paesaggio urbano. Questo fenomeno ha conseguenze visibili nelle strade, piazze e vie che perdono parte della loro identità storica.

