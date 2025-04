RCA, Tesla nel mirino: +28% per la polizza furto-incendio

Negli ultimi mesi, il costo delle polizze furto e incendio per le automobili Tesla ha subito un aumento del 28% su base annua. A rivelarlo è un’analisi di Facile.it, condotta su oltre 130.000 preventivi raccolti nell’ultimo anno. Complice la recente ondata di vandalismi e proteste contro Elon Musk, il premio assicurativo ha superato in media i 1.000 euro, generando preoccupazione tra gli automobilisti interessati a proteggere i propri veicoli elettrici.

L’origine dell’aumento assicurativo

Le compagnie assicurative tengono conto di diversi elementi per determinare i premi da corrispondere. Tra questi, la probabilità che si verifichi un sinistro è uno dei fattori fondamentali. Negli ultimi mesi, si sono registrati numerosi atti di vandalismo nei confronti delle auto prodotte da Elon Musk, prima negli Stati Uniti, poi in Europa e ora anche in Italia. Questi episodi, uniti alla crescente popolarità di Tesla e al suo posizionamento sul mercato come marchio di veicoli di fascia alta, avrebbero contribuito a far lievitare i costi delle coperture furto e incendio.

La polizza furto e incendio: cosa copre

La polizza furto e incendio protegge il proprietario da due specifiche tipologie di danno: il furto del veicolo e gli incendi. È però essenziale leggere attentamente le condizioni contrattuali, poiché alcune compagnie limitano il rimborso ai soli incendi di natura accidentale, mentre altre includono anche quelli derivanti da atti vandalici. Tale garanzia, di norma, non copre danni ad altre parti dell’auto, come carrozzeria e pneumatici, se non causati dal fuoco.

Atti vandalici o eventi sociopolitici?

Per tutelarsi da qualunque danno intenzionale di terzi, è disponibile la garanzia atti vandalici. Alcune compagnie includono tali danneggiamenti all’interno di una specifica polizza eventi sociopolitici, che copre soltanto i danni causati in occasione di tumulti, manifestazioni, atti di terrorismo, cortei o scioperi. Per questo motivo, è bene verificare se il prodotto assicurativo acquistato include tutti i possibili scenari vandalici o solo determinati eventi sociali e politici.

Consigli degli esperti

Gli esperti di Facile.it raccomandano di confrontare sempre le offerte e di leggere con attenzione i fascicoli informativi. Solo in questo modo è possibile scegliere la copertura assicurativa più adatta alle proprie necessità e scongiurare brutte sorprese, soprattutto in un periodo in cui, tra proteste e Effetto Musk, il rischio di sinistri e vandalismi sembra essere aumentato.

L’impatto del “Doge” e le proteste contro Musk

Dopo la nomina di Elon Musk a capo del Dipartimento per l’efficienza governativa, il cosiddetto “Doge”, alcuni gruppi di manifestanti hanno trasformato le auto Tesla in bersagli di proteste politiche o simboliche. Da questa situazione nasce il dibattito tra chi sostiene che tali atti di vandalismo siano una reazione estrema e chi, invece, ritiene Musk responsabile di decisioni ritenute impopolari.

Gli aumenti delle polizze assicurative per le Tesla confermano come gli scenari sociopolitici influiscano in maniera diretta sui premi. La scelta tra furto e incendio o atti vandalici (o entrambi) dipende dalle esigenze dell’automobilista e dai rischi che ritiene più probabili. L’importante è ricordarsi di valutare con cura tutte le offerte, così da scegliere la formula più sicura, evitando sorprese e, soprattutto, ulteriori spese impreviste.

