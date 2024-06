2 giugno, Salvini vs Mattarella: «Oggi non è la festa della sovranità europea»

Claudio Borghi ha scatenato un acceso dibattito con un messaggio sui social media in risposta alla lettera del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai prefetti per la Festa della Repubblica. Nel suo messaggio, Mattarella ha sottolineato l’importanza di ricordare i valori fondativi della Repubblica Italiana e la sua integrazione nell’Unione Europea. Borghi, senatore della Lega, ha replicato con forza, affermando che il 2 Giugno è la celebrazione della sovranità nazionale italiana, non europea. Queste dichiarazioni hanno innescato reazioni contrastanti all’interno del panorama politico italiano.

La lettera del Presidente Mattarella

In occasione della Festa della Repubblica, il Presidente Sergio Mattarella ha inviato una lettera ai prefetti, richiamando l’importanza dei valori della Liberazione dal fascismo e della scelta repubblicana. Ha evidenziato come fare memoria di questi eventi sia un dovere civico e un’opportunità per riflettere sulle ragioni che animano la vita della nostra collettività, inserita nell’ampia comunità dell’Unione Europea. Mattarella ha ribadito l’importanza dell’integrazione europea, soprattutto in vista delle imminenti elezioni del Parlamento Europeo, che avrebbero consacrato la sovranità condivisa tra i popoli liberi del continente.

La risposta di Claudio Borghi

Il senatore Claudio Borghi ha utilizzato i social media per esprimere il suo disappunto rispetto alle parole del Presidente Mattarella. Borghi ha sottolineato che il 2 Giugno celebra la sovranità della nazione italiana e ha criticato l’idea che la sovranità possa essere attribuita all’Unione Europea. Ha dichiarato che, se il Presidente crede veramente nella sovranità europea, dovrebbe dimettersi per coerenza, in quanto la sua funzione non avrebbe più senso in tale contesto.

Nel caso qualcuno si fosse perso il messaggio perfettamente legittimo, direi quasi scontato che a scoppio ritardato sta facendo irritare i fans del MENO ITALIA eccolo qui

https://t.co/4K5lQGWpWx — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) June 2, 2024

La posizione di Matteo Salvini

Interpellato sulle dichiarazioni di Borghi, il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha minimizzato la questione affermando di non passare la giornata a leggere tweet. Tuttavia, Salvini ha ribadito l’importanza della Festa della Repubblica Italiana e della parata militare a Roma, che celebra coloro che si sono sacrificati per la sovranità nazionale.

Salvini ha chiarito che la festa del 2 Giugno non celebra la sovranità europea, ma quella italiana. Ha poi delineato la sua visione dell’Europa come un insieme di stati sovrani e indipendenti che collaborano su alcuni fronti, ma ha insistito sull’importanza della sovranità nazionale.

Le reazioni dell’Opposizione

Le parole di Borghi e Salvini hanno suscitato critiche da parte dell’opposizione. Chiara Braga, capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati, ha condannato le dichiarazioni di Borghi e ha criticato Salvini per non aver preso una posizione chiara contro di esse. Riccardo Magi, segretario di +Europa, ha definito le affermazioni di Salvini come un attacco eversivo al Capo dello Stato nel giorno della Festa della Repubblica.

