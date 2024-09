Competitività e debito: Meloni e Draghi a confronto sul futuro dell’Europa

L’incontro tra Giorgia Meloni e il suo predecessore Mario Draghi, tenutosi mercoledì 18 settembre a Palazzo Chigi, non è stato solo una semplice consultazione formale. Dietro le quinte, si è trattato di un confronto di visioni strategiche per il futuro dell’Europa e dell’Italia, che ha messo in luce la convergenza, ma anche le possibili divergenze, tra due figure chiave della politica italiana. Il focus centrale è stato il Rapporto sulla competitività europea presentato da Draghi, che offre spunti significativi per l’azione del governo.

Un’agenda comune tra Draghi e Meloni?

Meloni, pur avendo un’impostazione politica molto diversa da quella del suo predecessore, ha accolto con interesse il rapporto elaborato da Draghi. Al centro del documento ci sono temi cruciali come l’innovazione, la questione demografica, e la necessità di garantire un approvvigionamento sicuro di materie prime critiche. Su questi punti, la premier ha trovato terreno comune con Draghi, riconoscendo l’importanza di un impulso all’innovazione e di strategie che rafforzino l’industria europea. Ma c’è un punto chiave che ha acceso il dibattito tra i due leader: la questione del debito comune.

Il nodo del debito comune: divergenze sottili ma rilevanti

Uno dei temi più delicati emersi dall’incontro riguarda la proposta di Draghi di un nuovo debito comune europeo, simile a quanto già avvenuto con il Recovery Fund durante la pandemia. Draghi ha ribadito che questo strumento è fondamentale per raccogliere i 750-800 miliardi di euro annui necessari a finanziare la transizione energetica, l’innovazione tecnologica e la competitività europea rispetto a colossi come Cina e Stati Uniti.

Meloni, sebbene consapevole dell’importanza di investimenti massicci per il futuro dell’Europa, si è sempre mostrata più cauta riguardo al debito comune. Durante l’incontro, la premier ha espresso preoccupazioni circa il rischio che l’Italia possa ritrovarsi a dover sostenere un carico finanziario sproporzionato rispetto ai benefici. Il governo Meloni ha finora adottato una linea più prudente sulla gestione del debito e su nuovi strumenti finanziari comuni, temendo che possano mettere in discussione la sovranità fiscale del Paese.

Il ruolo di Draghi: un interlocutore informale ma influente

Nonostante non ricopra più incarichi ufficiali, Mario Draghi rimane una figura centrale nel dibattito politico europeo. Il rapporto sulla competitività, presentato all’Europarlamento, ha raccolto consensi trasversali e lo posiziona come un interlocutore privilegiato anche per il governo attuale. Fonti vicine a Palazzo Chigi raccontano di un clima disteso e costruttivo durante l’incontro, segno che Meloni è ben consapevole dell’influenza che Draghi esercita a livello europeo.

Dietro le quinte, però, ci sono anche valutazioni politiche. Meloni sa che, pur avendo un orientamento diverso da Draghi, mantenere un canale aperto con il suo predecessore può risultare strategico, soprattutto in vista dei delicati dossier europei che il governo dovrà affrontare nei prossimi mesi. Il rapporto tra Italia e UE è in costante evoluzione, e il supporto di Draghi potrebbe risultare utile per mantenere una posizione forte e rispettata a Bruxelles.

Le implicazioni per il futuro dell’Europa

Il rapporto di Draghi non è solo un documento tecnico, ma una vera e propria visione strategica per il futuro dell’Unione Europea. I numeri parlano chiaro: l’UE ha bisogno di investimenti aggiuntivi pari al 4,4-4,7% del PIL annuo, molto più di quanto stanziato durante il Piano Marshall nel secondo dopoguerra. Draghi ha fatto riferimento alla necessità di una politica industriale europea più ambiziosa, capace di competere con le superpotenze globali. Questa visione è in linea con alcune delle priorità del governo Meloni, che ha già sottolineato più volte l’importanza di rafforzare la sovranità industriale e difensiva europea.

Equilibrio complesso tra ambizione e realismo

L’incontro tra Meloni e Draghi riflette un momento chiave per il futuro dell’Italia e dell’Europa. Da un lato, la premier cerca di mantenere un equilibrio tra le richieste dell’Europa e la necessità di difendere gli interessi nazionali. Dall’altro, Draghi spinge per un rilancio ambizioso dell’economia europea, consapevole che solo attraverso investimenti congiunti e nuove forme di finanziamento si potranno affrontare le sfide globali. Il dialogo tra i due leader, che hanno concordato di mantenere contatti futuri, sarà cruciale per comprendere in che direzione si muoverà l’Italia nel contesto europeo.

