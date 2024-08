Roberto Vannacci: nuovo partito in vista?

Dopo settimane di speculazioni, sembra che Roberto Vannacci, generale e scrittore controverso, sia pronto a lanciare un nuovo partito politico. Le voci si sono intensificate dopo gli auguri di Ferragosto inviati da Fabio Filomeni, presidente del comitato culturale “Mondo al contrario” e della neonata formazione politica Europa Sovrana e Indipendente. Con toni entusiastici, Filomeni ha confermato il sostegno al generale, dicendo ai simpatizzanti: “Forza generale, siamo con te e pronti per la nuova avventura politica”.

Un partito già pronto

Il partito esiste già e si chiama Europa Sovrana e Indipendente. Gli statuti del partito e del comitato “Mondo al contrario” sono praticamente identici, suggerendo una stretta connessione tra le due realtà. Entrambi sono presieduti da Filomeni, ex tenente colonnello della Folgore, figura molto vicina a Vannacci. La sede del partito è stata registrata in provincia di Pisa, e lo stesso sito web di Esi è stato creato dalla stessa agenzia che ha realizzato quello del comitato.

Legame tra cultura e politica

Il comitato “Mondo al contrario” è nato nell’agosto scorso, poco dopo la pubblicazione del controverso libro di Vannacci, con l’obiettivo di promuovere idee culturali e politiche. Da allora, il comitato ha organizzato diverse iniziative, tra cui un’assemblea a marzo a Tirrenia, dove Vannacci era presente. A gennaio è stato aperto anche un tesseramento, con una quota di 30 euro per l’adesione, la stessa cifra richiesta da Europa Sovrana e Indipendente.

Ambizioni politiche e sfide future

Il progetto politico di Vannacci è chiaro: un’Europa libera e autonoma, che si allontani dalla Nato e promuova relazioni con la Russia. Questi temi risuonano con le esperienze di Vannacci, che ha vissuto in Russia come addetto militare all’ambasciata. Il generale ha sottolineato più volte la necessità di una “pace con la Russia”, una posizione che riflette una visione euroscettica e nazionalista.

Il rapporto con la Lega

Nonostante le sue ambizioni politiche crescenti, Vannacci ha mantenuto, per ora, un legame con la Lega, il partito con cui è stato eletto eurodeputato. Tuttavia, le sue dichiarazioni recenti non escludono la possibilità di fondare un partito proprio, soprattutto di fronte alle tensioni con esponenti di destra come Maurizio Gasparri. Vannacci ha anche ricordato con orgoglio di aver venduto più libri della premier Giorgia Meloni, un’affermazione che riflette la sua crescente popolarità e ambizione.

Festa a Viterbo e il futuro

Il 19 e 20 settembre a Viterbo si terrà la prima festa nazionale del movimento “Noi con Vannacci”, evento che potrebbe consolidare ulteriormente la sua base politica. Nonostante il legame formale con la Lega, l’eurodeputato non ha escluso la possibilità di staccarsi per creare un proprio partito, una mossa che potrebbe scuotere gli equilibri della destra italiana.

