Cura e prevenzione del mal di schiena: quali sono gli aspetti da considerare?

Il mal di schiena è uno dei problemi fisici che affligge un ampio numero di soggetti in tutto il mondo, indipendentemente dalla loro fascia d’età. Il disturbo provocato da questa problematica varia da un tenue fastidio a un dolore acuto capace di rendere decisamente complicata la quotidianità.

Talvolta, il mal di schiena si manifesta spesso a causa dello stile di vita moderno, scandito da lunghi periodi di sedentarietà, sforzi fisici inadeguati e posture scorrette. Prevenire la sua comparsa, quindi, è di fondamentale importanza per vivere serenamente ogni singola giornata, evitando che possa rendere complicata qualsivoglia attività quotidiana.

Le cause del mal di schiena

Come poc’anzi accennato, questa problematica è causata, non di rado, da una scorretta postura. Stare in piedi o seduti in una posizione non consona per lunghi periodi mette sotto sforzo i muscoli della schiena e la colonna vertebrale, favorendo la comparsa del mal di schiena; anche sollevare oggetti pesanti senza adottare una corretta postura può favorire strappi muscolari e danneggiare la colonna vertebrale.

Non c’è alcun dubbio, tuttavia, che la principale causa del mal di schiena sia la sedentarietà, a maggior ragione in un contesto storico, come l’attuale, dove spesso si sta seduti a lungo per motivi di lavoro. L’eccessiva sedentarietà indebolisce i muscoli della schiena, rendendoli decisamente più suscettibili a lesioni.

Un altro “male” dell’era moderna, silente e complesso da poter diagnosticare, può fare da detonatore al mal di schiena. Stiamo parlando dello stress, sindrome che colpisce milioni di persone e potenzialmente in grado di creare tensioni muscolari, soprattutto nella zona lombare.

Prevenzione del mal di schiena

Se, fin qui, abbiamo parlato delle principali cause del mal di schiena, la nostra attenzione, ora, si concentrerà sulla prevenzione, aspetto di prioritaria importanza per evitare che possa fare la sua comparsa. Innanzitutto, è fondamentale mantenere una buona postura, assicurandosi che sia corretta sia in piedi che da seduti.

Quando si è in piedi, è necessario distribuire il peso del corpo uniformemente su entrambe le gambe, evitando di sporgersi troppo in avanti o all’indietro, mentre da seduti è importante mantenere i piedi appoggiati a terra e le ginocchia piegate a un angolo a 90 gradi in modo che la schiena sia sempre ben supportata.

Come noto, la prevenzione del mal di schiena passa, inevitabilmente, dallo svolgimento di un’attività fisica regolare, che aiuta a rafforzare i muscoli della schiena. Attività come lo yoga, il nuoto e il pilates sono degli autentici toccasana per la schiena, migliorano la postura e rendono più flessibile e tonico il tessuto muscolare.

Cura del mal di schiena

Qualora, invece, si palesasse il mal di schiena, è necessario affrontare il problema alleviando il dolore e promuovendo la guarigione, scegliendo la migliore soluzione in base alla gravità e alla causa del dolore. Qualora fosse causato dallo stress, evento come scritto poc’anzi tutt’altro che raro al giorno d’oggi, è consigliato un po’ di sano riposo.

Esso, infatti, consente un miglior recupero muscolare, attenuando il dolore. Il riposo, tuttavia, non deve essere eccessivo, perché potrebbe causare una maggiore rigidità e debolezza muscolare. In alternativa al riposo, è consigliata l’iscrizione a qualche corso riguardante le tecniche di gestione dello stress, come ad esempio il summenzionato yoga.

Un’altra opzione è l’utilizzo di specifici strumenti ideati a tale scopo, come il massaggiatore per la schiena Komoder. Queste apparecchiature sono state progettate per rilassare i muscoli tesi e alleviare il dolore mediante vibrazioni, calore e pressione mirata. Esse risultano di grande supporto per i soggetti che soffrono di mal di schiena cronico o per coloro che desiderano prevenire la tensione muscolare al termine di una giornata stressante.

