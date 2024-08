Un recente studio pubblicato sulla rivista Nature Aging ha rivelato due momenti chiave nei processi di invecchiamento biologico umano, evidenziando come a 44 e 60 anni il corpo subisca improvvisi cambiamenti, con conseguenze dirette sulla salute e sul metabolismo. Questi risultati rappresentano una scoperta inedita, poiché è la prima volta che si osservano due picchi distinti di deterioramento biologico connessi all’età.

Lo studio: due età critiche

La ricerca, condotta da un team di scienziati della Stanford University, si è inizialmente focalizzata sull’Alzheimer e sulle malattie cardiovascolari, ma ha poi ampliato il proprio raggio d’azione. Analizzando oltre 246 miliardi di dati raccolti da 108 partecipanti, gli scienziati hanno individuato una brusca accelerazione nei segnali di invecchiamento a 44 e 60 anni. A sorprendere maggiormente è stata la scoperta che questi cambiamenti riguardano tutte le classi di molecole biologiche, non limitandosi a specifiche patologie.

Il deterioramento a 44 anni

Uno degli aspetti più interessanti della ricerca riguarda l’età di 44 anni, un periodo in cui il corpo umano inizia a mostrare segni evidenti di cambiamento. Secondo lo studio, la capacità di metabolizzare sostanze come caffè e alcol diminuisce drasticamente. Inoltre, si osservano alterazioni nel metabolismo dei lipidi e un aumento del rischio di malattie cardiovascolari. Questi risultati hanno colto di sorpresa anche i ricercatori, che inizialmente avevano attribuito tali fenomeni a cause legate alla pre-menopausa. Tuttavia, analisi successive su campioni di sesso maschile hanno confermato che i cambiamenti molecolari sono evidenti anche negli uomini.

Il crollo a 60 anni

Se a 44 anni si nota una prima accelerazione del processo di invecchiamento, a 60 anni questo diventa ancora più evidente. In particolare, la capacità di metabolizzare i carboidrati e la caffeina subisce un ulteriore peggioramento, aumentando il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari e renali. Inoltre, a questa età si assiste a un calo significativo della tonicità della pelle e dei muscoli, con un sistema immunitario che comincia a perdere colpi.

Le implicazioni per lo stile di vita

I risultati di questo studio suggeriscono che i cambiamenti legati all’invecchiamento non dipendono solo dalla biologia, ma anche dallo stile di vita e dalle scelte comportamentali. I ricercatori consigliano di iniziare già dai 40 anni a moderare il consumo di alcol e caffè, oltre a praticare regolarmente esercizio fisico. Proteggere il cuore e mantenere la massa muscolare diventano obiettivi fondamentali per ritardare il più possibile i segnali di invecchiamento.

Continua a leggere le notizie di DiariodelWeb.it e segui la nostra pagina Facebook