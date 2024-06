Debutto vincente per l’Italia a Euro2024

La Nazionale italiana ha fatto il suo attesissimo debutto a Euro2024, la prestigiosa coppa continentale ospitata quest’anno in Germania. Gli Azzurri, detentori del titolo di Campioni d’Europa, hanno esordito nella competizione affrontando l’Albania guidata dal commissario tecnico brasiliano Sylvinho. Gli albanesi, che schierano molti giocatori noti come Djimsiti, Hysaj e Asllani, giocano un calcio moderno mirato a valorizzare i singoli.

Formazioni e fischio d’inizio

Il match, terzo della giornata dopo Ungheria-Svizzera e Spagna-Croazia, si è svolto al Westfalenstadion di Dortmund alle 21:00. Il ct italiano Luciano Spalletti ha optato per un 4-2-3-1 con Donnarumma in porta, una difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni e Dimarco, centrocampo con Jorginho e Barella, e un tridente offensivo formato da Chiesa, Frattesi e Pellegrini, con Scamacca come punta. L’Albania ha risposto con un 4-3-3, affidando la porta a Strakosha e schierando in attacco Seferi, Broja e Asani. L’incontro è stato arbitrato dal francese Zwayer.

La partita è iniziata in salita per l’Italia, con l’Albania che ha segnato dopo soli 23 secondi grazie a un errore di Dimarco, sfruttato da Bajrami. Il centrocampista del Sassuolo ha intercettato un retropassaggio e ha battuto Donnarumma con un tiro imprendibile, portando l’Albania in vantaggio per 1-0.

La rimonta degli Azzurri

Gli Azzurri hanno reagito immediatamente e, dopo dieci minuti, Bastoni ha segnato il gol del pareggio con un colpo di testa su calcio d’angolo. Al 16′, Barella ha completato la rimonta con un gran tiro dalla distanza, portando l’Italia sul 2-1. Nonostante il calo del ritmo di gioco, l’Italia ha continuato a dominare, sfiorando il 3-1 con Frattesi che ha colpito il palo e con Scamacca che si è visto negare il gol da un ottimo intervento di Strakosha.

La ripresa è iniziata con l’Italia che ha mantenuto il controllo del gioco. Al 51′, un fallo di Calafiori ha concesso una punizione all’Albania, ma senza conseguenze grazie alla barriera azzurra. Spalletti ha effettuato le prime sostituzioni, inserendo Cristante e Cambiaso al posto di Pellegrini e Chiesa. Verso la fine del match, sono entrati anche Darmian e Retegui per Dimarco e Scamacca.

All’89’, l’Albania si è resa pericolosa con un grande intervento di Donnarumma che ha evitato il gol del pareggio. Nei quattro minuti di recupero, Folorunsho è entrato al posto di Barella. Il match si è concluso con la vittoria dell’Italia per 2-1, permettendo agli Azzurri di conquistare i primi tre punti del torneo.

Prossimi incontri del girone B

Con questa vittoria, l’Italia raggiunge la Spagna in testa alla classifica del Girone B, dopo che la Roja ha battuto la Croazia con un netto 3-0. I prossimi incontri del girone vedranno affrontarsi Croazia-Albania il 19 giugno e, soprattutto, Spagna-Italia il 20 giugno, una sfida decisiva per il prosieguo della competizione.

