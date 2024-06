Trionfo Ducati al Mugello: vince Bagnaia, Bastianini secondo

Sole splendente sulla pista del Mugello per una gara di MotoGP che si preannuncia al cardiopalma. Pecco Bagnaia, autore del secondo miglior tempo nelle qualifiche, scala di tre posizioni per un’impeding ai danni di Alex Marquez, e si prepara per una rimonta epica. Dalla prima fila partono Jorge Martin, Maverick Vinales e Marc Marquez. La partenza di Bagnaia è fulminea: in appena due curve si porta al comando della gara in modo del tutto inaspettato, superando tutti con una manovra da manuale.

Lo sprint iniziale è eccellente anche per Martin, Bastianini e Marquez, mentre Pedro Acosta supera Vinales. Il ritmo dei primi due, Bagnaia e Martin, è inarrestabile, con l’intento di staccare il gruppo nelle prime fasi della corsa. Bastianini, scortato da Marquez e Acosta, non molla la presa. Enea e Marc Marquez sembrano avere la velocità giusta per giocarsi la gara fino in fondo, con un occhio su Vinales che, grazie alla gomma hard al retrotreno della sua Aprilia, potrebbe essere pericoloso nella seconda parte di corsa.

Dopo una prima parte di gara intensa, la classifica recita così: Bagnaia, Martin, Bastianini, M. Marquez, Acosta, Morbidelli, Vinales, A. Marquez, Di Giannantonio e Aleix Espargaro.

Bagnaia-Bastianini: uno-due al Mugello

La fase centrale della gara è caratterizzata dalla gestione delle gomme. Le posizioni e i distacchi rimangono congelati, con Bagnaia, Martin e Bastianini saldamente al podio, mentre Marc Marquez segue da vicino il numero 23 della Ducati. La situazione rimane stabile per molte tornate, ma a sei giri dal termine, l’ex campione della Honda rompe gli indugi e alla curva San Donato sorpassa Bastianini, portandosi in terza posizione.

Marquez mette nel mirino prima Martin e poi Bagnaia, anche se l’italiano ha un discreto margine di vantaggio. La rimonta di Marquez è ardua, perché sia Martin che Bagnaia mantengono un ritmo indiavolato. A tre giri dalla bandiera a scacchi, Bastianini si fa vedere minaccioso negli scarichi di Marquez, dimostrando grande determinazione nel voler ben figurare nel GP di casa.

Bastianini e la rimonta finale

Quando la corsa si avvicina alla conclusione, Bastianini supera Marquez alla curva Scarperia con un sorpasso duro ma pulito. Enea non si ferma qui e fulmina anche Martin, regalando un recupero inatteso ma straordinario che fa esplodere la festa nel box ufficiale della Ducati. L’Italia del MotoGP celebra un magnifico uno-due nel giorno della Festa della Repubblica, con Bagnaia primo e Bastianini secondo.

La vittoria di Bagnaia al Mugello, con una partenza che lo ha visto passare dal quinto al primo posto in appena due curve, entra di diritto nella storia di questo sport. Il suo dominio è stato netto, gestendo e spingendo quando la gara lo richiedeva. Enea Bastianini, invece, ha mostrato un’accensione incredibile nel finale, superando prima Marc Marquez e poi Jorge Martin, conquistando un secondo posto che sa di trionfo.

Il tripudio azzurro della Ducati

La livrea azzurra ha portato fortuna alle Desmosedici dei due centauri nostrani, e il podio del Mugello si tinge dei colori italiani nel giorno della Repubblica. Jorge Martin chiude terzo, mentre Marc Marquez è appena fuori dal podio in quarta posizione. In classifica mondiale, Bagnaia accorcia le distanze e si porta a meno 18 punti da Martin, riaccendendo la lotta per il titolo.

Questo GP del Mugello resterà nei cuori dei tifosi italiani come una giornata memorabile, una pagina da libro cuore nel mondo della MotoGP.

Continua a leggere le notizie di DiariodelWeb.it e segui la nostra pagina Facebook