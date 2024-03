Notte europea da record: le italiane trionfano nei quarti di Coppa

Roma Dominante all’Olimpico: 4-0 contro il Brighton

Nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, la Roma ha dato spettacolo all’Olimpico, trionfando con un convincente 4-0 contro il Brighton. La serata è stata caratterizzata da giocate spettacolari e gol memorabili.

Primo Tempo Giallorosso

Il primo gol è giunto al 14′, quando Dybala ha sfruttato un preciso passaggio in verticale di Paredes, saltando il portiere avversario e portando la Roma in vantaggio per 1-0. Il raddoppio è arrivato al 43′, con Lukaku che ha sfruttato un errore difensivo avversario, fulminando Steele con un sinistro sul primo palo. Il primo tempo si è concluso con i giallorossi in vantaggio 2-0.

Tris e Poker nel Secondo Tempo

Nella ripresa, la Roma ha continuato a dominare. Al 64′, un assist di El Shaarawy ha permesso a Mancini di mettere a segno il terzo gol. Il poker è arrivato al 69′, quando Cristante ha segnato di testa su un cross perfetto di Spinazzola dalla sinistra. Il risultato finale è stato un netto 4-0, posizionando la Roma in una posizione di vantaggio significativo in vista del ritorno il 14 marzo.

Milan: Vittoria da Sollievo ma con Pregiudizi

Una vittoria per 4-2 del Milan contro lo Slavia Praga negli ottavi di Europa League può essere celebrata come un successo, ma le ombre di una prestazione altalenante persistono. Pur avendo costruito un vantaggio di due gol in vista del ritorno, la sensazione generale è che i rossoneri avrebbero potuto chiudere la qualificazione in modo più netto, specialmente considerando che i cechi sono rimasti in inferiorità numerica per gran parte della partita.

Vantaggio, ma con disattenzioni

La partita a San Siro è stata caratterizzata da momenti di tensione. La superiorità numerica del Milan, a seguito dell’espulsione di un giocatore avversario, ha creato l’opportunità di consolidare la vittoria in modo più netto. Tuttavia, due disattenzioni difensive hanno permesso allo Slavia Praga di accorciare le distanze, complicando la situazione per i rossoneri.

Tuttosport: “Sollievo Milan, ma che buchi!”

Il quotidiano Tuttosport riflette le perplessità che circondano la prestazione del Milan, definendo la vittoria come “sollievo” ma sottolineando anche le lacune difensive evidenziate durante la partita. Il commento del giornale rileva che, nonostante la superiorità numerica e il coraggio dell’avversario, il Milan ha subito il pareggio dopo il gol di Giroud, con Reijnders e Loftus-Cheek che hanno accorciato le distanze per lo Slavia Praga.

Interrogativi sulla difesa e la tenuta mentale

Il quotidiano prosegue sottolineando gli interrogativi che circondano l’organizzazione difensiva e la tenuta mentale del Milan. Nonostante la superiorità numerica, i rossoneri non hanno saputo controllare completamente la situazione, subendo due gol che potrebbero complicare il ritorno a Praga. La necessità di nervi d’acciaio diventa evidente, e la vittoria, pur offrendo un vantaggio, lascia aperti alcuni dubbi sull’approccio difensivo della squadra.

In vista del ritorno, il Milan dovrà affrontare non solo l’avversario ma anche le critiche e le incertezze sollevate dalla sua stessa prestazione, cercando di dimostrare una maggiore solidità difensiva e determinazione mentale per assicurarsi un passaggio ai quarti di finale.

Fiorentina vittoriosa in trasferta: 4-3 contro il Maccabi Haifa

Nell’andata degli ottavi di finale di Conference League, la Fiorentina ha affrontato una dura sfida contro il Maccabi Haifa in trasferta, emergendo vincitrice con un emozionante 4-3.

Gol a Raffica

La Fiorentina ha preso subito il comando al 2′, quando Nzola ha segnato di testa. Tuttavia, il Maccabi Haifa ha risposto con il pareggio al 12′, grazie a un tap-in vincente di Seck su sviluppo di calcio d’angolo. Il primo tempo si è chiuso con i padroni di casa in vantaggio per 2-1.

Emozioni e Rete della Vittoria

Nella ripresa, la Fiorentina ha ribaltato il risultato: al 58′ Beltran ha pareggiato, ma il Maccabi Haifa è tornato in vantaggio al 67′ con un gran diagonale di Khalail. La Fiorentina non ha mollato, pareggiando nuovamente al 73′ con un gol di Mandragora. La notte si è conclusa con un gol decisivo all’ultimo respiro: al 95′, Barak, appena entrato, ha segnato il gol della vittoria, fissando il punteggio finale a 4-3.