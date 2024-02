Olimpiadi Parigi 2024: chi rappresenterà l’Italia nel Tennis?

Il mondo del tennis si prepara a vivere un evento unico e speciale, con i Campi del Roland Garros a Parigi che accoglieranno le Olimpiadi dal 27 luglio al 4 agosto. La squadra azzurra si presenta con grandi prospettive, con Jannik Sinner già assicurato nel torneo singolare.

Le cinque specialità in gara

Come previsto dal regolamento, le Olimpiadi del Tennis includeranno cinque specialità: singolare maschile e femminile, doppio maschile e femminile, e il doppio misto. La competizione singolare sarà aperta a 64 giocatori, mentre i doppi saranno composti da 32 coppie e il doppio misto da 16 coppie.

Il complesso sistema di qualificazione

Il sistema di qualificazione è complesso e coinvolge sia il ranking ATP che WTA. Saranno assegnati 56 posti basati su questi ranking, ma con una limitazione di quattro giocatori per nazione. Questa restrizione mira ad aprire le porte a più Paesi possibili, garantendo una rappresentanza globale. La classifica ATP e WTA del 10 giugno 2024 determinerà la maggior parte degli atleti che parteciperanno.

I sei posti aggiuntivi

Sei posti verranno assegnati attraverso competizioni regionali, incluso un posto per la nazione ospitante, la Francia. Tra i criteri di qualificazione, spiccano due posti per il campione e il finalista dei Giochi Panamericani, uno per i Giochi africani, uno per i Giochi asiatici, e due per chi ha vinto Slam e ori olimpici in passato. Questi posti sono validi solo se i giocatori sono top-400 e se il loro Paese non ha già raggiunto il limite di quattro giocatori.

La squadra azzurra

Attualmente, i quattro rappresentanti italiani in singolare sarebbero Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego. Con Sinner già assicurato nella competizione, la squadra azzurra si prepara a conquistare il podio olimpico.

In attesa della decisione finale, gli appassionati italiani si preparano a sostenere i propri rappresentanti in questa straordinaria manifestazione sportiva che unisce nazioni e atleti nel nome della competizione e della solidarietà.