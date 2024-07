Le 10 città italiane ideali per i nomadi digitali: dove lavoro e stile di vita si incontrano

Con l’introduzione del nuovo decreto per i nomadi digitali, l’Italia si afferma come una delle principali destinazioni per coloro che desiderano combinare lavoro e avventura. Il decreto consente ai cittadini extra-UE che lavorano in remoto con competenze altamente qualificate di ottenere un visto e un permesso di soggiorno, aprendo le porte a un nuovo tipo di lavoratore globale. SumUp, leader nel settore dei pagamenti digitali, ha analizzato le città italiane sulla base di diversi criteri per individuare le località più attraenti per i nomadi digitali. Ecco le dieci città che emergono come mete ideali, considerando qualità della vita, costo della vita, bellezza del territorio, velocità di connessione e diffusione dei pagamenti digitali.

1. Bolzano: efficienza alpina

Bolzano, nel cuore delle Alpi, è rinomata per la sua qualità della vita e la sua efficienza. La città offre un’infrastruttura eccellente, spazi verdi, e un alto tasso di occupazione femminile. Con il più alto tasso di transazioni cashless in Italia, Bolzano è una scelta privilegiata per i nomadi digitali che cercano una combinazione di bellezza naturale e modernità tecnologica.

2. Torino: innovazione e cultura

Torino è famosa per la sua architettura e i suoi musei, come il Museo Egizio e il Museo del Cinema. La città si distingue anche per la sua velocità di connessione e il suo status di polo dell’innovazione. Non sorprende che Torino sia una delle province italiane dove comprare e affittare casa è più conveniente, rendendola una scelta interessante per i nomadi digitali che desiderano vivere in una città dinamica con un buon equilibrio tra costo e qualità della vita.

3. Parma: gastronomia e benessere

Parma è celebre per la sua cucina, essendo la capitale della Food Valley italiana. La città è ben nota anche per il livello di sicurezza, la qualità dell’aria e l’accesso a servizi di alta qualità. Come Città Creativa UNESCO per la gastronomia, Parma offre un ambiente stimolante e una qualità della vita eccellente, ideale per chi cerca un mix di lavoro e piacere.

4. Camogli: mare e inclusività

Camogli, un pittoresco borgo ligure, è la scelta perfetta per chi cerca un ambiente marittimo con una forte componente di coworking. Recentemente, ha ottenuto la Bandiera Lilla per le sue iniziative di inclusività, rendendola una destinazione accogliente anche per le persone con disabilità. Il clima mite e la bellezza del paesaggio sono aggiuntivi punti di forza per i nomadi digitali.

5. Castiglione d’Orcia: natura e tranquillità

Immerso nella Val d’Orcia, Castiglione d’Orcia è un gioiello toscano che combina bellezze naturali e patrimonio culturale. Dichiarato Patrimonio dell’Umanità UNESCO, questo borgo offre un ambiente tranquillo e numerose opportunità per vivere un’esperienza autentica nella campagna toscana. Le aziende agricole locali offrono pacchetti smart working che combinano lavoro e vita rurale, attrattivi per i nomadi digitali in cerca di un’esperienza immersiva.

6. Orvieto: storia e modernità

Nel cuore dell’Umbria, Orvieto è una città con una storia millenaria che spazia dagli etruschi ai romani fino al Rinascimento. Questa città, che offre splendidi paesaggi e un ottimo cibo, è ben posizionata anche per lo smart working, con numerosi spazi attrezzati e una connessione internet veloce. Orvieto rappresenta una scelta affascinante per chi cerca un mix di storia e modernità.

7. Bari: innovazione e vivibilità

Bari, capoluogo della Puglia, si distingue per la sua elevata velocità di connessione e la crescente diffusione dei pagamenti digitali. La città offre anche un costo della vita relativamente basso e una qualità dell’aria tra le migliori in Italia. Con la sua vivace scena culturale e la vicinanza al mare, Bari è una destinazione ideale per i nomadi digitali che cercano un equilibrio tra innovazione e qualità della vita.

8. Castelnuovo Cilento: tradizione e sostenibilità

Castelnuovo Cilento, un borgo situato in provincia di Salerno, è noto per il suo centro storico medioevale e l’impegno nella sostenibilità. Questo borgo è in crescita tra i nomadi digitali grazie alle sue strutture multifunzionali e l’accesso a spazi di coworking. La posizione strategica permette di esplorare la Campania, Calabria e Basilicata, offrendo una ricca esperienza culturale e gastronomica.

9. Catania: arte e dinamismo

Catania, situata ai piedi dell’Etna, è famosa per il suo barocco siciliano e la vivace vita notturna. Con una ricca offerta di spazi di coworking e un’ampia scelta di locali e attività, Catania è una città che soddisfa sia le esigenze lavorative che quelle ricreative dei nomadi digitali. Il mix di arte, cultura e bellezza naturale rende Catania una meta particolarmente attraente.

10. Cagliari: mare e relax

Cagliari, la capitale della Sardegna, offre un paesaggio incantevole con spiagge meravigliose e montagne. La città è nella Top 10 per benessere climatico e offre un costo della vita contenuto rispetto ad altre località marittime. Cagliari rappresenta la scelta ideale per chi desidera lavorare da remoto in un ambiente che combina mare, relax e opportunità professionali.

L’Italia si conferma quindi come una meta ideale per i nomadi digitali, offrendo una vasta gamma di città e borghi che uniscono bellezza, qualità della vita e infrastrutture moderne. Con il nuovo decreto per i nomadi digitali, il paese ha tutte le carte in regola per attrarre talenti globali e diventare un hub di innovazione e stile di vita.

