Parigi 2024, si dagli USA agli atleti russi solo con bandiera neutrale

Gli Stati Uniti sostengono il blocco degli atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi di Parigi del 2024 a meno che non sia “assolutamente chiaro” che non rappresentino i rispettivi Paesi. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca Katerine Jean-Pierre. La partecipazione di russi e bielorussi ai Giochi francesi sta spaccando il mondo olimpico.

Il Cio ha annunciato che sta studiando una soluzione per far partecipare gli atleti senza inno e bandiera a condizione che “non abbiano sostenuto attivamente la guerra in Ucraina”, KIev vuole che siano banditi dalle competizioni come i baltici e la Polonia ed oggi valuterà un eventuale boicottaggio cosa che ha già annunciato la Lettonia. Il Comitato russo ritiene che debbano partecipare senza restrizioni.

La portavoce della Casa Bianca, Katerine Jean-Pierre, ha ricordato che gli Stati Uniti hanno sostenuto “la sospensione degli organi di governo nazionale dello sport della Russia e della Bielorussia dalle Federazioni sportive internazionali; la rimozione di individui strettamente allineati con gli stati russo e bielorusso, inclusi funzionari governativi, da posizioni di influenza e federazioni sportive internazionali, come consigli di amministrazione e comitati organizzatori”.

Inoltre hanno “incoraggiato le organizzazioni sportive nazionali e internazionali a sospendere le trasmissioni di competizioni sportive in Russia e Bielorussia”. Quindi, se atleti russi e bielorussi dovessero partecipare alle Olimpiadi, “deve essere assolutamente chiaro che non rappresentano la Russia o la Bielorussia. Anche l’uso di bandiere, emblemi o inni dovrebbe essere vietato”.

L’Ucraina rinvia decisione su boicottaggio

L’Ucraina ha rinviato la decisione se boicottare o meno i prossimi giochi olimpici di Parigi 2024 nel caso di apertura alla partecipazione di Russia e Bielorussia ed ha deciso di intensificare i suoi sforzi per fare pressioni sui leader sportivi internazionali.

In una riunione il Comitato olimpico ucraino non si è impegnato a boicottare, in assenza di una “decisione ufficiale” da parte del Cio ma ha approvato i piani per consultare e persuadere i dirigenti sportivi di tutto il mondo nei prossimi due mesi. I membri del comitato, ha detto il presidente del Comitato olimpico e ministro dello Sport di Kiev, Vladimir Gutzeit, hanno votato per “consultazioni sulla prevenzione della partecipazione di atleti russi e bielorussi a tutte le competizioni internazionali e un possibile boicottaggio”.