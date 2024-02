Sinner trionfa a Rotterdam, Sonego eliminato al primo turno

Nella prima giornata del torneo ATP di Rotterdam, Jannik Sinner ha iniziato la sua partecipazione con una prestazione convincente contro Van de Zandschulp. Il vincitore dell’Australian Open ha chiuso la partita con un netto 6-3, 6-3 in un’ora e ventisei minuti di gioco.

Determinazione nei primi turni di battuta

Il numero 4 del mondo ha dimostrato la sua solidità nei primi turni di battuta, annullando due palle break nel primo set. La svolta è avvenuta nel quinto game, quando Sinner ha trasformato la palla break decisiva con un passante perfetto, portando il punteggio sul 3-2. Con un gioco impeccabile, ha conquistato il primo set con un convincente 6-3 dopo quaranta minuti di gioco.

Resilienza nel secondo set

Nonostante un inizio incerto nel secondo set, con Sinner sotto 0-40 nel primo gioco, l’altoatesino ha annullato tre palle break e ha preso il comando sull’1-0. Capitalizzando sugli errori non forzati dell’olandese, Sinner si è portato rapidamente sul 2-0. Nonostante qualche rischio nei suoi turni di battuta, ha chiuso il secondo set con un altro 6-3, assicurandosi il passaggio al secondo turno del torneo.

Il prossimo ostacolo: Monfils

Il prossimo round vedrà Sinner sfidare Gael Monfils, uno degli atleti più spettacolari del circuito. Monfils, noto per il suo stile di gioco creativo e atletico, sarà sicuramente un avversario formidabile. La sfida promette di regalare agli appassionati un incontro ricco di scambi intensi e colpi spettacolari, mettendo alla prova la forma e la determinazione di entrambi i giocatori.

L’eliminazione di Sonego

Lorenzo Sonego, al contrario, ha avuto un esordio difficile, venendo eliminato in due set da Grigor Dimitrov con il punteggio di 7-6(4), 6-3 in un’ora e trentaquattro minuti di gioco.

Il torinese ha lottato nel primo parziale, riuscendo a tornare sul 2-2 dopo un break iniziale del bulgaro. Tuttavia, Dimitrov ha avuto la meglio nel tie-break, chiudendo il set con un 7-4 a suo favore.

La marcia vincente di Dimitrov

Il secondo set ha visto Sonego lottare tenacemente, ma Dimitrov ha accelerato dopo il 4-3, strappando il turno di battuta successivo all’italiano e chiudendo il match con un 6-3. Con questa vittoria, Dimitrov avanza nel tabellone e si prepara ad affrontare l’ungherese Fucsovics nel prossimo round.

Il torneo di Rotterdam entra nel vivo

Il torneo di Rotterdam si sta rivelando un palcoscenico competitivo, con i fan che si preparano a godersi ulteriori incontri avvincenti nei prossimi giorni. Sinner ha fatto il suo ingresso in modo impressionante, mentre Dimitrov si conferma come un avversario temibile per gli avversari.