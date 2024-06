Jannik Sinner trionfa (anche) sull’erba di Halle

Il mondo del tennis ha un nuovo protagonista: Jannik Sinner. Il giovane altoatesino ha conquistato il prestigioso torneo 500 di Halle, segnando una vittoria significativa sia per la sua carriera che per il tennis italiano. Con questo successo, Sinner ha aggiunto il primo titolo sull’erba alla sua già impressionante bacheca, dimostrando la sua crescita continua su tutte le superfici.

Per Sinner 1° titolo sull’erba

La vittoria di Sinner a Halle ha un valore simbolico inestimabile. Il prato su cui Roger Federer ha dominato per anni è ora calcato dal giovane azzurro, che ha esordito come numero 1 del mondo in questo torneo. Questa vittoria non solo rappresenta il quarto titolo stagionale per Sinner, dopo i trionfi agli Australian Open, Rotterdam e Miami, ma anche il quattordicesimo in carriera, consolidando la sua posizione ai vertici del tennis mondiale.

Il percorso di Jannik Sinner nel torneo è stato tutt’altro che semplice. Dopo aver superato tre combattuti match al terzo set nei primi turni contro Griekspoor, Marozsan e Struff, ha mostrato una notevole resilienza e abilità nei momenti cruciali. In semifinale, ha sconfitto l’amico Zhang senza cedere set, e in finale ha battuto Hubert Hurkacz, con cui aveva giocato in doppio, con un punteggio di 7-6(8) 7-6(2).

Dominio del servizio

La finale contro Hubert Hurkacz ha messo in luce l’abilità di entrambi i giocatori al servizio. Hurkacz, campione ad Halle nel 2022, ha vinto molti punti con la prima palla e ha cercato di chiudere rapidamente i game. Tuttavia, Sinner ha saputo rispondere con grande determinazione, salvando palle break in momenti chiave e giocando un tie-break impeccabile. Il secondo set ha visto un Sinner ancora più dominante, che ha chiuso con autorità al primo match point del secondo tie-break.

Trionfo italiano

Il successo di Jannik Sinner ad Halle ha completato una domenica perfetta per il tennis italiano, con le vittorie anche di Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Questi trionfi rappresentano un’importante testimonianza della qualità e del talento emergente nel panorama tennistico italiano.

