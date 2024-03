DolceRoma, torna il premio dedicato alla pasticceria della Capitale

Giunge alla quarta edizione il Premio ‘DolceRoma’, evento dedicato alla pasticceria della Capitale e del Lazio, una festa che vuole premiare i migliori professionisti del settore. Senza dimenticare, accanto alla ricchissima tradizione capitolina, rivisitazioni e golose novità, molte pensate anche per chi preferisce il comparto vegan.

Il 12 marzo dalle ore 16, nella cornice di Palazzo Valentini saranno consegnate riconoscimenti dedicati alle sezioni Carnevale, San Valentino, Pasqua e premi speciali giornalismo ed aziende agricolo del territorio. “Questo evento”, afferma il consigliere capitolino Fabrizio Santori, promotore dell’evento, “non è solo una festa del gusto e dell’artigianato di qualità, ma un prezioso evento culturale volto a promuovere ricette e selezioni diverse, antiche e moderne, romane e dell’intera Regione, e che accanto alla scelta degli ingredienti e alla importante filiera che li sostiene, racconta un modo di vivere e di organizzare la vita di ogni giorno, dunque un irrinunciabile tratto della nostra cultura. Dal pane ai dolci l’attenzione è anche per chi spende il proprio impegno per comunicare e informare su questo ulteriore e grandissimo tesoro della nostra città”, conclude Santori, che presenzierà all’evento.

Il Premio DolceRoma, ideato da “Ciak si cucina” e “Deacomunicazione eventi”, si avvale della preziosa collaborazione del giornalista televisivo Fabrizio Pacifici, EventiRoma.com, Fattoria Latte Sano e de Il Casale dell’Arcipretura per la nocciola Romana D.o.p. Tra le realtà premiate anche Panella L’arte del pane, Pasticceria Andreotti dal 1931, Pasticceria D’Antoni dal 1974, Love specialty croissants, Pasticceria Pennisi, Palestrina e tante sorprese che verranno svelate in diretta durante la premiazione. Guest della sezione lievitati, il Maestro Rami Kozman, già premio Roma Eccelle per questo panel.

Domenica 17 marzo, presso la nuovissima, eclettica e contemporanea location Zurla al Pigneto, si svolgerà invece il DolceRoma Day: la golosa domenica dedicata alla pasticceria tradizionale e contemporanea che vedrà alternarsi a suon di bignè, zeppole, eclair, croissant, pastiere, colombe e tanto altro, i migliori pastry-chef della Capitale e dintorni. Dolceroma day, “cuore morbido” del Premio Dolceroma, finora rivolto esclusivamente a giudici di gara ed addetti ai lavori, spalanca finalmente le porte del gusto al pubblico, attraverso degustazioni adatte ad ogni gusto ed età.

Lo sweet table di Dolceroma day, ideato da Ciak si cucina e Deacomunicazione Eventi sarà attivo dalle 10 alle 18, ricco di leccornie realizzate dai pasticcieri ospiti, a rotazione; in un’unica dolce occasione d’incontro si potranno degustare le proposte di 10 pastry-chef, maestri lievitisti pluri-premiati e maitre chocolatier, inoltre scoprire un nuovissimo locale nel cuore del Pigneto! L’evento è free entry esclusivamente su accredito: premiodolceroma@gmail.com, fino ad esaurimento posti. I ticket per le degustazioni saranno disponibili alla cassa di Zurla al costo di euro 5. La caffetteria ed il cocktail bar saranno attivi durante tutta la giornata tra smoothies, bubble tea, centrifughe ed estratti, milkshake anche vegetali, drink alcolici ed analcolici abbinati ai dolci in degustazione.