Generazione Z e la disconnessione tra vita online e offline, l’esperimento sociale di Lenovo

La Generazione Z italiana affronta sfide senza precedenti nel conciliare la vita online e quella offline, con ripercussioni significative sul benessere mentale. Secondo una nuova ricerca, il 45% dei giovani tra i 18 e i 28 anni sente una disconnessione tra le due dimensioni, manifestando sentimenti di solitudine, ansia e frustrazione. In occasione del Safer Internet Day, Lenovo ha lanciato in Italia un esperimento sociale dal titolo “Meet Your Digital Self”, volto a promuovere una maggiore consapevolezza sull’utilizzo del digitale e a valorizzare il ruolo della tecnologia come strumento di supporto per la salute mentale.

L’esperimento “Meet Your Digital Self” di Lenovo

“Meet Your Digital Self” fa parte del più ampio progetto Work For Humankind di Lenovo, che mira a mostrare come la tecnologia possa diventare un catalizzatore di cambiamento positivo. Al centro dell’esperimento ci sono due avatar interattivi in 3D — rappresentazioni digitali di due giovani, Chinatsu e Oscar — in grado di dialogare con i loro familiari e amici.

Chinatsu, modella giapponese plus-size, ha nascosto la propria vita online alla famiglia, mentre Oscar, un appassionato di moda che trova nel mondo digitale la sua massima libertà di espressione.

Questi avatar hanno favorito conversazioni profonde e sincere che sarebbero state difficili da avviare nella vita reale. Grazie alla tecnologia AI, i parenti hanno compreso meglio l’identità online dei propri cari, avvicinandosi a loro anche nel mondo offline.

I dati della ricerca BVA Doxa: solitudine e ansia in aumento

Le evidenze emerse da una ricerca BVA Doxa, commissionata da Lenovo, mostrano quanto la Generazione Z italiana abbia bisogno di un supporto concreto:

Il 75% degli intervistati vorrebbe avere conversazioni più profonde con la propria famiglia nella vita reale.

degli intervistati vorrebbe avere con la propria famiglia nella vita reale. Il 49% ritiene che parlare con un professionista qualificato darebbe loro la fiducia necessaria per aprirsi con le persone care.

ritiene che parlare con un darebbe loro la per aprirsi con le persone care. Oltre un terzo (38%) trova più facile esprimersi online che offline.

Questi dati suggeriscono un crescente bisogno di dialogo e di strumenti che aiutino i giovani a esprimersi liberamente anche di persona, senza sentirsi giudicati o incompresi.

Telefono Amico Italia, un sostegno concreto 7 giorni su 7

Per rispondere a questa crescente esigenza, Lenovo ha annunciato una collaborazione con Telefono Amico Italia, organizzazione no-profit che fornisce supporto emotivo e ascolto empatico ai giovani e agli adulti in difficoltà.

Servizio gratuito , disponibile 7 giorni su 7 via chat , e-mail e telefono .

, disponibile via , e . Dal 2024 sono state gestite oltre 12 mila richieste di aiuto da parte di giovani under 26, un dato in crescita costante.

di aiuto da parte di giovani under 26, un dato in crescita costante. Oltre il 30% dell’utenza via e-mail e il 40% dell’utenza WhatsApp sono giovani in cerca di confronto e aiuto.

Secondo Cristina Rigon, presidente di Telefono Amico Italia, è fondamentale non reprimere le proprie emozioni e non aver paura di chiedere aiuto. L’organizzazione si impegna a fornire un ascolto empatico, senza giudizi, a quanti si sentono soli o inadeguati.

Il ruolo positivo della tecnologia nell’era dell’AI

La tecnologia, se utilizzata in modo responsabile, può diventare un alleato prezioso per sostenere la salute mentale dei giovani. Lo dimostra l’esperimento “Meet Your Digital Self”, che ha trasformato l’AI in un mezzo di dialogo tra genitori e figli.

Secondo Massimo Chiriatti, Chief Technology & Innovation Officer di Lenovo in Italia, è essenziale comprendere la natura e l’uso del digitale. Lenovo vuole garantire che l’AI supporti i professionisti della salute mentale a raggiungere in modo più capillare le persone che ne hanno bisogno, favorendo un confronto aperto e costruttivo.

“Tentativi di connessione”: il podcast di Sofia Viscardi

Per continuare a stimolare la riflessione sulla disconnessione tra vita online e offline, Lenovo ha realizzato il podcast “Tentativi di connessione” in collaborazione con Sofia Viscardi, nota youtuber e scrittrice italiana.

Quattro episodi in uscita dal 18 febbraio sulle principali piattaforme.

in uscita dal 18 febbraio sulle principali piattaforme. Un percorso di approfondimento dedicato alle sfide che i giovani affrontano nel bilanciare la doppia identità digitale e reale .

dedicato alle sfide che i giovani affrontano nel bilanciare la doppia identità e . Approfondimenti e anticipazioni sul profilo Instagram di Lenovo Italia (@lenovoitalia).

La voce di Sofia Viscardi, riconosciuta come portavoce della Generazione Z, punta a tradurre il loro linguaggio e i loro bisogni agli adulti, favorendo così un dialogo sincero su temi spesso trascurati.

Verso un uso più consapevole del digitale

La disconnessione tra vita online e offline non è più un fenomeno marginale, ma una realtà che riguarda tutti, soprattutto i giovani della Generazione Z. L’impegno di Lenovo e la collaborazione con Telefono Amico Italia confermano come la tecnologia possa essere un punto di svolta nella prevenzione e supporto ai disturbi del benessere mentale.

Promuovere un uso consapevole del digitale significa riconoscere sia i vantaggi sia i rischi dell’era connessa, trovando un equilibrio che permetta di vivere appieno relazioni autentiche e dialoghi sinceri. Solo attraverso un’educazione condivisa e un impegno collettivo, la tecnologia diventerà sempre di più uno strumento per migliorare il nostro modo di comunicare e connetterci.

