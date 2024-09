Lusso e nautica: verso nuove vette nel turismo marittimo

Il turismo nautico di lusso in Italia sta vivendo un momento di straordinaria espansione. I numeri sono eloquenti: le prenotazioni sono aumentate del 130% e la spesa media è salita del 53% rispetto all’anno precedente. Questo fenomeno non solo sottolinea la crescente attrattiva della nautica come esperienza di lusso, ma riflette anche l’affermazione dell’Italia come una delle destinazioni principali per i viaggiatori high-end.

Il successo di Spartivento e del marchio SAILUXE

A confermare questa tendenza è Spartivento, un leader del settore che ha visto un’impennata vertiginosa nel suo segmento SAILUXE, dedicato ai clienti più facoltosi. Dal 2019 al 2024, il fatturato è salito da 300.500 a 1,6 milioni di euro, con un incremento impressionante del 452,73%. Questo successo ha portato il numero delle settimane di charter vendute a raddoppiare, da 45 a 90. Questo risultato non è casuale: il mercato della nautica in Italia è alimentato dalla crescente domanda di esperienze di lusso, che spinge i turisti a scegliere catamarani, apprezzati per il loro comfort e la loro eleganza.

Record al yachting festival di Cannes

Lo Yachting Festival di Cannes, uno dei saloni nautici più prestigiosi, ha recentemente celebrato un record storico di 91 catamarani, di cui 60 a vela e 31 a motore. Tra le novità di quest’anno figura il Lagoon EIGHTY 2, che rappresenta un ulteriore passo avanti nell’offerta di lusso per il mercato nautico. Questi catamarani non sono solo mezzi di trasporto, ma vere e proprie ville galleggianti, progettate per offrire un’esperienza di soggiorno senza compromessi.

Il ruolo delle nuove generazioni di viaggiatori

Il turismo nautico italiano non è solo una questione di numeri: è un riflesso della crescente attenzione verso il lusso e il benessere. Le nuove generazioni di viaggiatori, definite dai termini “luxury seekers” e “wellness worshippers”, sono disposte a spendere fino al 50% in più per esperienze che uniscono eleganza e sostenibilità ambientale. Questo cambiamento di paradigma sta alimentando la crescita del settore, che si rivela sempre più come una risorsa chiave per l’economia turistica del paese.

Le prospettive future di Spartivento

Spartivento, sotto la guida di Stefano Pizzi, è ben consapevole di questo trend e ha già pianificato un’espansione significativa della sua flotta. Nel 2025, la compagnia prevede di passare da sei a dieci catamarani, inclusi modelli di lusso come il Lagoon SIXTY 5. Questo investimento non solo risponde alla crescente domanda di turismo nautico di lusso, ma contribuisce anche al benessere dell’intera filiera del settore, che comprende porti turistici, crociere, escursioni e servizi associati.

Conclusioni

La stagione estiva 2024 si avvicina alla conclusione con un bilancio eccezionale per il turismo nautico, confermando una crescita sostenuta e promettente per il futuro. Con un fatturato incrementato del 124,53% e una flotta in espansione, Spartivento è pronta a continuare a investire e crescere, contribuendo a rafforzare la posizione dell’Italia come leader globale nel turismo nautico di lusso. Il turismo nautico di lusso in Italia non è solo in ascesa, ma sta ridefinendo il concetto stesso di lusso e comfort a bordo, dimostrando l’Italia come una destinazione privilegiata per chi cerca il massimo del benessere e della qualità in mare.

