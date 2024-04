Nutella, la crema di nocciole tanto amata quanto discutessa, diventata un simbolo universale di dolcezza e comfort, compie 60 anni. Inventata nel dopoguerra da Pietro Ferrero a Alba, in Piemonte, questa crema ha saputo conquistare i palati di generazioni in oltre 160 paesi, diventando molto più di un semplice alimento: un vero e proprio fenomeno culturale.

La formula originale, che sfruttava le nocciole per estendere la scarsezza del cacao dell’epoca, è divenuta segreta e inimitabile. Nonostante ciò, ogni tentativo di imitazione si è trasformato in un sincero omaggio alla maestria di Ferrero. La Nutella, con la sua consistenza morbida e il gusto ricco, rappresenta una delle poche certezze in un mondo in rapida evoluzione.

Ironia della sorte, il successo globale di Nutella non è esente da controversie. Le discussioni si accendono non solo sulle calorie, ma anche sulla sostenibilità della produzione. Il consumo di olio di palma, ad esempio, ha sollevato preoccupazioni ambientali significative. Tuttavia, la Ferrero ha risposto promettendo pratiche di approvvigionamento più sostenibili, dimostrando un impegno verso l’ambiente che molti altri marchi globali potrebbero invidiare.

In alcuni angoli del mondo, Nutella è diventata un barometro culturale che misura tutto, dalla politica economica alla globalizzazione. La tassa Nutella, proposta in Francia nel 2012, mirava a incrementare le imposte sull’olio di palma, sollevando un dibattito che superava di gran lunga i confini della gastronomia, toccando temi di fiscalità e protezionismo.

Oltre alle polemiche, ci sono storie di pura devozione. La Giornata Mondiale della Nutella, celebrata il 5 febbraio, è un esempio di come un prodotto possa trasformarsi in un evento culturale. Gli aficionados della Nutella si riuniscono in tutto il mondo, condividendo ricette e storie legate a questo fenomeno culinario. Dalle crostate alla Nutella alle elaborate torte nuziali, le possibilità culinarie sembrano infinite.

Curiosità: non tutti sanno che la Nutella ha avuto un ruolo anche nel cinema e nella letteratura. È stata citata in film e romanzi, a volte come simbolo di semplicità nostalgica, altre come emblema di tentazione irresistibile.

Con un sorriso, si potrebbe dire che Nutella ha fatto più per l’unità europea di qualsiasi trattato politico. Nel Regno Unito, in Germania, in Italia e oltre, non importa quanto possano essere diverse le colazioni, la presenza di un barattolo di Nutella nel mobile è quasi un dato di fatto.

Di fronte a tali riflessioni, la Nutella ci ricorda che, nonostante le nostre differenze, c’è sempre spazio per trovare terreno comune. E spesso, questo terreno comune è dolce e spalmabile. Un vero trionfo di marketing, ma anche di gusto e tradizione che continua a unire persone di ogni età e cultura.

In conclusione, la Nutella non è solo un alimento: è un fenomeno culturale, economico e persino politico che dimostra come la cucina possa influenzare e riflettere le dinamiche globali. La sua storia è un esempio di come un’idea semplice possa trasformarsi in un successo mondiale, superando ostacoli e trasformandosi in un punto di incontro tra diverse culture e generazioni.

