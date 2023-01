Sport Trend 2023

Il 2023 appena iniziato si prospetta come un altro anno caratterizzato dal trend dall’aumento delle temperature e dalla grave crisi energetica che potrebbe continuare a far crescere le bollette di elettricità e gas.

Secondo un’indagine su oltre 2000 sportivi italiani realizzata da Sportclubby – principale piattaforma per il booking di sport e benessere, usata da oltre 1 milione di sportivi e circa 1000 strutture in tutta Italia – saranno proprio il caro energia i cambiamenti climatici i due elementi che più influenzeranno il modo di fare sport nel 2023.

Caro energia: l’impatto su centri sportivi e famiglie

L’aumento dei costi dell’energia e del riscaldamento rappresenta sicuramente un fattore critico per palestre, piscine e centri sportivi ma anche per le famiglie: il 27% ridurrà la spesa per lo sport per sè e per i propri figli mentre il 2% rinuncerà del tutto a fare attività sportiva. Inoltre, se il club dovesse limitare i servizi nello spogliatoio cambierà palestra (20%) oppure smetterà di fare sport (6%) o ancora praticherà sport solo online (5%).

Temperature troppo elevate? Lo sport meglio al tramonto o al mattino presto o in strutture con aria condizionata

L’aumento delle temperature condizionerà la routine sportiva soprattutto in estate. Il 30% degli intervistati cambierà orari e farà sport dopo il tramonto o al mattino presto, il 20% praticherà più sport outdoor in parchi o strutture con spazi all’ombra, oppure sport acquatici (11%), mentre chi preferisce sport indoor sceglierà sicuramente strutture con aria condizionata (11%) oppure sospenderà gli allenamenti in estate (13%).

Sport online e servizi offerti dalle app

La fine della pandemia inciderà sulla routine sportiva degli italiani? La maggior parte delle persone (76%) non crede che con meno smart working avrà meno tempo da dedicare allo sport, anzi torna quasi ai livelli pre-Covid la voglia di praticare regolarmente attività sportiva (come confermato dal 61%), mentre 1 italiano su 3 ha intenzione di provare nuovi sport.

Cala invece l’interesse per i corsi online, sebbene questo servizio abbia contribuito alla ripresa del business e sia oggi ancora offerto da diverse palestre: meno del 10% si allenerà davanti a uno schermo nel 2023, ora che ha la possibilità di tornare nel proprio club.

Secondo l’indagine di Sportclubby, i pagamenti mobile nello sport saranno sempre più richiesti dagli italiani: quasi la metà (43%) vorrebbe acquistare da smartphone abbonamenti e ingressi del proprio club, oltre ad altri servizi. In particolare, gli sportivi al di sotto dei 35 anni sono quelli più propensi all’utilizzo di tool digitali e app per fruire di video on demand (17%) e piani personalizzati per allenarsi a casa (20%), accesso a community private per trovare nuovi compagni di allenamento (18%) e corsi online con coach e psicologi dello sport (15%); per il 36% degli sportivi nella fascia d’età tra i 20 e i 35 anni è importante che nell’app si trovino schemi nutrizionali personalizzati, mentre tra i 36 e i 55 anni l’app è utile per acquistare abbonamenti e ricariche, prenotare ingressi e corsi (40%) e usufruire di servizi di medicina dello sport e fisioterapia (22%).

La nuove tecnologie al servizio del mondo sport

Blockchain, NFT, Criptovalute e Metaverso. Le nuove tecnologie e le loro applicazioni nei prossimi anni entreranno in modo sempre più preponderante nel mondo dello sport. Nonostante il 78% degli intervistati non sappia ancora bene come funzionino, in tanti sarebbero interessati a provarle soprattutto per la possibilità di ottenere vantaggi, benefici o ricompense con valute digitali. Ad esempio il 10% proverebbe app e piattaforme di fitness tracking che permettono di guadagnare criptovalute al raggiungimento di certi parametri (passi, calorie, ecc.) e premiano chi fa movimento, il 6% vorrebbe allenarsi nel Metaverso con dispositivi VR ottenendo ricompense in base alle proprie performance, mentre il 7% utilizzerebbe piattaforme che danno accesso ad abbonamenti e servizi agevolati ai possessori di NFT partner.

Lo sport alleato per la salute mentale e benessere

Anche nel 2023 l’attività sportiva si praticherà per divertimento e per raggiungere o mantenere la forma fisica desiderata. Lo sport però è anche sempre un ottimo alleato per il proprio benessere psicofisico e le ragioni per allenarsi sono molteplici: meno problemi di salute collegati alla staticità (62%), aiuto contro ansia stress e depressione (54%), favorire occasioni di socialità (26%) aumentare l’energia positiva utile per la carriera e la vita privata (23%).

“I rincari straordinari in bolletta e i cambiamenti climatici mettono a rischio centri sportivi, palestre e piscine. I rimedi che i gestori hanno tentato di mettere in atto sono serviti soltanto ad abbassare il livello di qualità dei servizi offerti, a discapito dei clienti, senza compensare gli aumenti” spiega Stefano De Amici, CPO e cofounder di Sportclubby. “In questo contesto il controllo degli accessi in tempo reale e la digitalizzazione delle prenotazioni è di fondamentale importanza. Sportclubby può aiutare i club a gestire l’affluenza in termini di persone, orari e attività più richieste scegliendo di annullare i corsi che non hanno raggiunto un numero minimo di partecipanti, o chiudere la struttura negli orari meno frequentati, privilegiando le fasce giornaliere più affollate. In questo modo si scongiura l’ipotesi di una chiusura totale dell’impianto e si ottimizzano i ricavi e le spese per l’energia”.