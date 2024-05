Tesori nascosti d’Italia: i 30 borghi più ambiti del 2024

Negli ultimi anni, c’è stata una svolta nelle preferenze di viaggio degli italiani, che stanno sempre più abbandonando le mete turistiche tradizionali per abbracciare l’atmosfera incantata dei borghi più remoti. In questo contesto, i piccoli centri italiani, a volte con meno di 5000 abitanti, stanno emergendo come le destinazioni più ambite. Ecco una lista dei 30 borghi italiani del 2024 che stanno attirando l’attenzione, basata sui dati forniti da Holidu, uno dei principali portali di prenotazione di case e appartamenti vacanza in Europa.

I 30 borghi italiani

Favignana, Sicilia Prezzo medio alloggio: 127 euro a notte

Posizione di vertice con quasi 92 mila ricerche mensili. San Vito Lo Capo, Sicilia Prezzo medio alloggio: 136 euro a notte

Incanta i viaggiatori con la sua bellezza mediterranea. Portofino, Liguria Prezzo medio alloggio: 407 euro a notte

Un’oasi di lusso sulla costa ligure con oltre 90 mila ricerche mensili. Courmayeur, Valle d’Aosta Prezzo medio alloggio: 280 euro a notte

Una delle principali località sciistiche con un fascino senza tempo. Positano, Campania Prezzo medio alloggio: 777 euro a notte

Incantevole villaggio costiero celebre per le sue case colorate.

6-29. (Dati completi disponibili su Holidu)

San Teodoro, Sardegna Prezzo medio alloggio: 164 euro a notte

Incantevole località sarda che chiude la classifica con fascino.

Una mappa della diversità regionale

La Lombardia si distingue come la regione più rappresentata in questa classifica, seguita da Piemonte, Lazio e Marche. Tuttavia, diverse altre regioni si fanno strada, dimostrando la ricchezza e la diversità del panorama italiano.

Lombardia : Con ben 5 località, tra cui Bormio, Limone sul Garda e Bellagio.

: Con ben 5 località, tra cui Bormio, Limone sul Garda e Bellagio. Piemonte : Con Bardonecchia e Stresa, entrambe destinate a conquistare il cuore dei visitatori.

: Con Bardonecchia e Stresa, entrambe destinate a conquistare il cuore dei visitatori. Trentino-Alto Adige : Rappresentato da Canazei, Andalo e Moena.

: Rappresentato da Canazei, Andalo e Moena. Altre Regioni: Sicilia, Campania, Abruzzo, Toscana, Lazio, Puglia, Sardegna, Valle d’Aosta, Basilicata, Calabria e Marche, ognuna con le proprie gemme da scoprire.

Prezzi: dal lusso all’accessibilità

Sebbene il concetto di borghi piccoli possa suggerire prezzi contenuti, la realtà è varia. Positano e Portofino dominano la classifica con prezzi notturni che possono raggiungere cifre elevate. Tuttavia, per chi cerca risparmio, ci sono ancora molte opzioni economiche, come Peschici, Pitigliano e Scilla, con alloggi a poco più di 100 euro a notte.

