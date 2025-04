Viaggi 2025: l’Italia pronta a ripartire tra lavoro e vacanza, AI e sostenibilità

La nuova edizione dell’Osservatorio EY Future Travel Behaviours conferma la voglia di viaggiare degli italiani nel 2025, con 9 italiani su 10 che programmano almeno una partenza e un’attenzione crescente verso overtourism e scelte sostenibili. L’indagine, condotta su un campione di 5000 partecipanti di cinque Paesi europei, offre uno sguardo approfondito sui trend emergenti, dai “workation” alla Generazione Z sempre più propensa all’uso di Intelligenza Artificiale per pianificare i propri spostamenti.

9 italiani su 10 pronti a viaggiare

Secondo l’Osservatorio, il 90% degli italiani vuole fare almeno un viaggio nel 2025, in linea con il 2024. I dati mostrano una netta volontà di riprendere a esplorare nonostante i timori legati a inflazione e situazione economica. Un segnale positivo per il settore turistico, che vede l’Italia come meta ambita anche dai viaggiatori europei.

Combinare vacanza e lavoro, un trend in crescita

Quasi la metà degli italiani (48%) sceglie di unire vacanza e lavoro. Tra Millennials e Gen Z, questa quota cresce sensibilmente, spinta da formule come “workation” (lavorare da remoto in un luogo di villeggiatura), “bleisure” (estendere il viaggio di lavoro con giorni di vacanza) e “digital nomadism” (lavorare viaggiando grazie alla tecnologia). Un fenomeno che ridefinisce i confini del viaggio tradizionale.

Overtourism e viaggi in bassa stagione

Il sovraffollamento nelle principali destinazioni turistiche spinge i viaggiatori a strategie alternative: il 42% pianifica viaggi durante la bassa stagione per evitare code e ressa, mentre il 36% preferisce mete meno conosciute. Anche in Italia si guarda con maggiore attenzione al turismo responsabile, sollecitando controlli, sanzioni e perfino tasse turistiche per limitare l’impatto ambientale e sociale.

L’AI tra opportunità e incertezze

Il 66% della Generazione Z è disposto a usare tecnologie di Intelligenza Artificiale per organizzare i propri spostamenti. Anche se l’Italia resta sotto la media europea per l’uso di chatbot e assistenti virtuali, la tendenza indica una potenziale rivoluzione nella fase di pianificazione, con strumenti più personalizzati e veloci.

Il fattore sostenibilità: scelte sempre più consapevoli

Quasi 1 viaggiatore su 2 nel campione europeo dà peso all’impatto ambientale dei propri viaggi. In Italia, circa il 40% dei rispondenti considera la sostenibilità un elemento importante. Si chiedono offerte eco-friendly, incentivi economici e trasparenza sulle emissioni. Le tecnologie digitali possono favorire queste scelte, ad esempio con app che integrano servizi di trasporto pubblico e micromobilità.

Prezzo e inflazione, variabili in evoluzione

Nonostante il prezzo continui a essere uno dei driver principali, la sua rilevanza è in calo rispetto all’anno scorso (dal 65% al 58%). Tuttavia, 2 viaggiatori su 3 potrebbero cambiare abitudini di viaggio a causa della riduzione del potere d’acquisto. 1 su 5 è però disposto a non rinunciare ai viaggi, scegliendo di tagliare altre spese.

Focus sulle nuove generazioni

La Generazione Z si conferma il gruppo più interessato a combinare vacanza e lavoro (79%) e all’uso di AI (66%). Con il 38% attento a forme di turismo “lento” e rispettoso dell’ambiente, i giovani rappresentano la leva per un futuro dei viaggi in cui innovazione e sostenibilità viaggiano fianco a fianco.

