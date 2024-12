Affitti a breve termine: come trovare l’opzione perfetta senza rischi

Negli ultimi tempi i rincari hanno investito la maggior parte dei settori, senza risparmiare neppure quello immobiliare e, in particolare, gli affitti. Sia quelli a lungo termine che quelli a breve termine hanno risentito molto degli aumenti, in particolar modo nei centri storici, nei quartieri residenziali e nelle zone periferiche ben servite dai mezzi pubblici.

Ad accusare il colpo sono stati soprattutto i single, che non hanno nessuno con cui dividere affitto e bollette, ma anche giovani professionisti ed espatriati alla ricerca di un lavoro in una città che conoscono poco. Ma in che modo, allora, muoversi per trovare l’opzione che fa al caso proprio senza ritrovarsi a spendere un capitale? O, peggio, rischiando di doversi accontentare di un appartamento scomodo, rumoroso e lontano dal centro? Scopriamolo insieme!

Affitti a breve termine: il primo step è individuare il canale più affidabile

Oggigiorno non è facile trovare un alloggio confortevole e decoroso al centro di una capitale o di una grande città europea. Esistono, però, metodi attraverso i quali individuare opzioni interessanti e relativamente convenienti. Il canale principale per trovare rapidamente un alloggio o per affittare casa per mesi è senza dubbio internet: al giorno d’oggi tutti pubblicano i propri avvisi sul web per ottenere più visibilità e targetizzare meglio le proposte. Ciò che conta è utilizzare servizi online sicuri e dotati di un efficace sistema di verifica dell’host, in modo da evitare possibili truffe. Queste ultime, infatti, sono sempre più comuni nel mercato immobiliare e soprattutto in quello degli affitti a breve termine.

Tra le piattaforme che si sono fatte apprezzare di più figura Spotahome, che propone centinaia di soluzioni abitative temporanee a prezzi concorrenziali. A caratterizzare le proposte è l’elevata qualità delle opzioni disponibili, tutte rigorosamente verificate, nonché la presenza delle garanzie necessarie. Il processo di affitto dell’alloggio può avvenire interamente online, senza la necessità di raggiungere in anticipo l’abitazione o incontrare il proprietario. Inoltre, Spotahome consente di richiedere il supporto di un agente che parla la propria stessa lingua, in modo da poter risolvere eventuali dubbi e gestire meglio la burocrazia.

Affittare una casa per qualche mese: come minimizzare i rischi?

Come accennato poc’anzi, gli affitti a breve termine costituiscono una soluzione interessante per migliaia di persone alla ricerca di un alloggio temporaneo che consenta loro di raggiungere comodamente il luogo di studio o di lavoro. Tuttavia, individuare l’opzione migliore finisce spesso per rivelarsi una vera e propria sfida. Per non incappare in brutte sorprese, conviene innanzitutto verificare la reputazione dell’host, monitorando eventuali annunci passati e leggendo le recensioni lasciate dagli altri utenti. Controllare i feedback più recenti è fondamentale per farsi un’idea più o meno precisa del proprietario di casa e del suo modo di interfacciarsi con i clienti.

Allo stesso modo, è necessario leggere attentamente la descrizione dell’immobile e l’elenco dei servizi offerti (asciugamani, lenzuola, Wi-Fi, cucina attrezzata e così via). Anche uno sguardo alle foto disponibili sul sito può aiutare a fare la scelta giusta. Qualora le immagini dovessero apparire troppo generiche o sgranate, meglio dubitare e guardare altrove. Inoltre, vale sempre la pena chiedere informazioni circa eventuali rumori molesti o lavori in corso nell’edificio o nelle sue immediate vicinanze. Una casa comoda e ben servita, ma situata in un quartiere in cui a farla da padrona è la movida notturna, potrebbe non essere l’ideale per uno studente o un lavoratore alla ricerca di silenzio e tranquillità.

Verificare le politiche di cancellazione e i dettagli del check-in

Tra le maggiori preoccupazioni legate agli affitti brevi figura la possibilità di dover annullare una prenotazione a ridosso della data selezionata e rinunciare alla caparra. Le politiche di cancellazione variano a seconda della piattaforma e dell’host, pertanto è fondamentale informarsi a dovere prima di prenotare. Molti host offrono la possibilità di cancellare la prenotazione e ottenere un rimborso completo entro una certa data, mentre altri garantiscono soltanto rimborsi parziali o addirittura nulli. Inoltre, è importante verificare sempre la presenza di eventuali costi aggiuntivi, tra cui commissioni sulle pulizie o tasse di soggiorno, spesso in grado di influire significativamente sull’esborso finale. Allo stesso modo, conviene informarsi prima circa i dettagli relativi al check-in e al check-out. Non sono pochi gli host che offrono il check-in automatico tramite smart lock o sistemi simili, nonostante la maggior parte continui ad optare per un incontro fisico, soprattutto quando è richiesto un deposito cauzionale.

Continua a leggere le notizie di DiariodelWeb.it e segui la nostra pagina Facebook