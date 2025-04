Zuppi e la tentazione della Chiesa sociologica

Negli ultimi giorni, mentre ancora si piange la scomparsa del Santo Padre, già si consumano manovre e pronostici intorno al prossimo Conclave. Tra i nomi che circolano con insistenza, spicca quello dell’arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi. Un nome che scalda il cuore dei progressisti, conforta i fautori della “Chiesa in uscita”, e riscuote consensi nei salotti dove il Vangelo è ormai una variabile sociologica.

Ma è lecito chiedersi: è questo il momento di un Papa diplomatico, umanitario, buonista? O non sarà piuttosto il tempo di un Pontefice che riporti la Chiesa a parlare di Dio?

Il teologo dei migranti

Zuppi è uomo d’ingegno, nessuno lo nega. Conosce la liturgia, frequenta le periferie, fa da mediatore con Mosca, stringe mani e pedala in bicicletta. È il prete giusto per le fotografie giuste, quello che si vorrebbe vicino in un momento difficile. Ma anche un cardinale che ha fatto della mediazione politica la sua cifra ecclesiale, dimenticando che la Chiesa non è un’organizzazione non governativa, né un partito trasversale che risponde alle mode del tempo.

Predicare l’inclusione, l’accoglienza, il dialogo è nobile. Ma non è Vangelo se non c’è la Croce, se non si nomina Cristo, se la Verità viene contrattata per non disturbare l’opinione pubblica.

La liturgia del consenso

Il rischio è evidente. Un Papa Zuppi sarebbe la perfetta continuazione della linea bergogliana, ma con qualche sfumatura più amabile. Più sorrisi, meno rigidità sudamericana. Ma la stessa sostanza: una Chiesa sociologica, che consola le coscienze senza provocarle, che entra nei talk-show più che nei deserti spirituali.

Ci si chiede: dove finisce l’apostolo e dove inizia il burocrate del consenso? Quale spazio resta per l’annuncio, per il Mistero, per il tremendo e glorioso messaggio del cristianesimo, quando tutto è mediato dalla bontà e depurato dall’Assoluto?

Il ritorno del sacro

La Chiesa cattolica non ha bisogno di un manager delle relazioni internazionali, né di un parroco mediatico capace di benedire ogni anelito del secolo. Ha bisogno di una guida spirituale, che parli del peccato e della grazia, che apra il cielo e non solo le frontiere, che indichi Dio non come concetto, ma come presenza viva e inquietante.

La gente non scappa dalle chiese perché sono troppo rigide. Scappa perché non trova più Dio. Trova discorsi, impegni, progetti, piani pastorali. Ma la sete di infinito resta intatta e disattesa.

Il conclave e l’alternativa

Non si tratta di ostilità personale. Zuppi è un uomo colto, sensibile, rispettato. Ma non è ciò che serve alla Chiesa in questo passaggio storico. Ora serve un Papa profetico, silenzioso se necessario, capace di inginocchiarsi davanti al Mistero, non davanti ai sondaggi.

Il prossimo conclave ha una responsabilità più grande di tutte le guerre e le crisi umanitarie che il nuovo Pontefice dovrà affrontare. Ha il compito di scegliere tra una Chiesa del mondo e una Chiesa di Dio.

E da questa scelta dipenderà tutto il resto.

