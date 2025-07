Spiagge più belle d’Italia: ecco le più amate dai turisti nel 2025

Come ogni estate le spiagge italiane sono prese d’assalto dai turisti, che tra marine, baie e cale hanno ampia scelta per trascorrere le vacanze all’insegna del sole e del relax.

Da Holidu, tra i maggiori portali di prenotazione di case e appartamenti vacanza d’Europa, arriva la classifica aggiornata delle spiagge più belle d’Italia, le destinazioni balneari più amate e apprezzate del 2025.

Le top 30 spiagge italiane più amate secondo Holidu, valutate considerando il punteggio medio degli utenti su Google Maps, coinvolgono numerose località del Sud e delle isole, ma non solo. Oltre alle isole maggiori e alle splendide coste meridionali della penisola, infatti, nella graduatoria compaiono anche Toscana e Liguria.

Best beaches 2025: la top 5

La classifica stilata da Holidu vede al primo posto la Spiaggia dei Conigli a Lampedusa, un vero paradiso al largo della costa meridionale della Sicilia che deve il suo nome all’Isolotto dei Conigli. La località vanta un punteggio medio di 4,9 su 5 sulla piattaforma di recensioni di Google, contando quasi 3.000 valutazioni.

Il secondo gradino del podio è occupato da Cala Mariolu in Sardegna, la perla del golfo di Orosei nella costa centro-orientale dell’isola raggiungibile solo via mare o attraverso un sentiero di trekking. Il punteggio medio è di 4,8 con oltre 5.500 recensioni.

Completa il podio la Spiaggia di Tuerredda sempre in Sardegna, nella zona di Teulada, questa volta nella costa sud-occidentale estendendosi fra Capo Malfatano e Capo Spartivento. Il punteggio è pari a 4,7 punti su oltre 15.800 recensioni, la cifra più elevata in classifica.

Al quarto posto troviamo un’altra meta sarda, la Spiaggia di Is Arutas nella penisola del Sinis in provincia di Oristano, distesa di granelli di sabbia chiamata anche “spiaggia dei chicchi di riso”. Chiude la top 5 la Spiaggia di Porto Giunco a Villasimius, un’altra destinazione turistica sarda situata nella costa Sud nota per le acque cristalline e la sabbia finissima.

Dove si trovano le spiagge più amate?

La Sardegna domina la classifica dedicata alle spiagge con 22 siti balneari su 30, tra i quali ci sono anche Cala Goloritzé (nel territorio di Baunei come Cala Mariolu), Mari Pintau a Quartu Sant’Elena, Piscinas ad Arbus e Cala Spinosa a Santa Teresa di Gallura, solo per citarne alcuni.

Calabria e Puglia sono presenti con due spiagge ciascuna, rispettivamente l’Arcomagno a San Nicola Arcella e la Rotonda a Tropea per la prima, Porto Selvaggio a Nardò e San Pietro in Bevagna a Manduria per la seconda.

La Liguria vanta la presenza di Boccadasse, celebre borgo di pescatori di Genova, mentre la Toscana è rappresentata in classifica dalla Spiaggia di Cavoli che si trova sulle coste dell’Isola d’Elba. La Campania, infine, compare al 24esimo posto con i Bagni Regina Giovanna a Sorrento.

