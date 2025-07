Il Software Testing e ISTQB: perché investire nella certificazione

Nel mondo digitale di oggi, in cui le applicazioni governano interi settori economici e gestiscono dati sempre più sensibili, garantire il corretto funzionamento del software non è solo un’opzione: è una necessità. Ed è qui che entra in gioco il software testing, una fase cruciale del ciclo di vita del software che consente di identificare difetti, vulnerabilità e non conformità prima che sia troppo tardi.

Cos’è il Software Testing

Il software testing consiste in un insieme di attività volte a verificare che un sistema informatico funzioni come previsto. Un software non testato o mal testato può provocare malfunzionamenti, perdite economiche, danni reputazionali, fino a gravi problemi di sicurezza. Basti pensare alle conseguenze di un bug in un’app bancaria o in un sistema sanitario.

Testare il software significa:

validare i requisiti funzionali e non funzionali;

individuare errori e anomalie prima del rilascio;

assicurare la conformità a standard di settore e normative;

offrire un’esperienza d’uso affidabile e sicura.

Il testing non è solo un’attività tecnica, ma un investimento strategico che consente di ridurre i costi a lungo termine: trovare e correggere bug nelle prime fasi di sviluppo è molto meno oneroso rispetto a intervenire dopo la distribuzione del software.

ISTQB: lo standard internazionale per il software testing

Nel contesto del software testing, l’ISTQB® (International Software Testing Qualifications Board) rappresenta l’autorità di riferimento a livello globale. Si tratta di un’organizzazione no-profit che ha definito il più diffuso schema di certificazione per i professionisti del settore.

Le certificazioni ISTQB® sono riconosciute in oltre 130 Paesi e adottate sia da grandi multinazionali che da aziende pubbliche e private per selezionare personale qualificato. Ad oggi, oltre 1.400.000 esami sono stati sostenuti nel mondo e più di 1.000.000 di professionisti hanno ottenuto una certificazione.

Ciò che rende lo schema ISTQB® così affidabile è:

la qualità dei syllabus, costantemente aggiornati da esperti internazionali;

un glossario comune che favorisce la comunicazione tra professionisti;

l’obiettività nella valutazione, grazie a esami standardizzati e indipendenti;

la trasparenza, con materiali pubblicamente accessibili e gratuiti;

la neutralità, che lo rende compatibile con qualsiasi tecnologia o metodologia di sviluppo.

Il percorso di certificazione

Il sistema di certificazione ISTQB® è articolato in livelli progressivi:

Foundation Level , per acquisire i concetti di base del software testing, comprese tecniche, tipi di test e terminologia condivisa;

, per acquisire i concetti di base del software testing, comprese tecniche, tipi di test e terminologia condivisa; Advanced Level , pensato per chi ha già esperienza e desidera specializzarsi nei ruoli di Test Analyst, Technical Test Analyst o Test Manager;

, pensato per chi ha già esperienza e desidera specializzarsi nei ruoli di Test Analyst, Technical Test Analyst o Test Manager; Expert Level, destinato a professionisti con responsabilità strategiche e competenze avanzate nella gestione della qualità del software.

A questi si affiancano moduli specialistici su tematiche specifiche come Agile, Sicurezza o Test Automation, per una formazione continua e mirata.

Prepararsi all’esame Foundation: autodidattica o formazione guidata?

L’esame ISTQB Foundation Level si svolge mediante un test a risposta multipla e può essere sostenuto sia in presenza che in modalità remota.

Sebbene non sia obbligatoria la frequenza di un corso per accedere all’esame, è fortemente consigliata la partecipazione a un percorso formativo strutturato, erogato da enti accreditati. Un corso ISTQB Foundation Level offre infatti un percorso guidato che facilita l’apprendimento dei concetti chiave, l’uso corretto del linguaggio tecnico e la preparazione alle modalità dell’esame, aumentando le possibilità di successo soprattutto per chi è alle prime esperienze nel software testing.

Un vantaggio competitivo per la carriera

Conseguire una certificazione ISTQB® significa dotarsi di uno strumento concreto per accedere a nuove opportunità professionali. Sempre più aziende la richiedono nei bandi pubblici e nei processi di selezione per i team di qualità e sviluppo.

Per professionisti, consulenti e figure tecniche, la certificazione costituisce un elemento distintivo del curriculum e una garanzia di competenza metodologica, spendibile a livello internazionale.

Continua a leggere le notizie di DiariodelWeb.it e segui la nostra pagina Facebook