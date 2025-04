Bonus elettrodomestici 2025, riduci i consumi fino al 68 % e alleggerisci le bollette

Il via libera definitivo al Decreto Bollette introduce il nuovo bonus elettrodomestici, uno sconto immediato in fattura fino a 200 € per sostituire apparecchi vecchi e poco efficienti con modelli di classe A o superiore. Un incentivo che, sommato al taglio dei consumi garantito dalle classi A, A++ e A+++, consente di ridurre la spesa elettrica familiare di oltre due terzi.

Cos’è il bonus elettrodomestici e come funziona

Destinatari : privati che acquistano un nuovo apparecchio in classe A o superiore al posto di uno meno efficiente;

Incentivo : sconto fino a 200 € applicato direttamente dal rivenditore nella fattura di vendita;

Validità : dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale fino al 31 dicembre 2025 (salvo esaurimento fondi);

Cumulabilità: compatibile con altre detrazioni fiscali sull’efficienza energetica.

Perché conviene cambiare gli elettrodomestici energivori

Gli elettrodomestici assorbono circa il 60 % dell’elettricità domestica. Passare da classi E–F alle classi A–A+++ abbassa sprechi, emissioni di CO₂ e costi in bolletta. Con un prezzo medio di 0,29 €/kWh, una famiglia tipo (2 700 kWh/anno) può risparmiare oltre 300 € l’anno semplicemente aggiornando i dispositivi più assetati di energia.

I numeri del risparmio, apparecchio per apparecchio

Facile.it ha analizzato gli elettrodomestici che consumano più elettricità e calcolato quale potrebbe essere il risparmio in bolletta

Elettrodomestico Classe bassa Classe alta Risparmio annuo Taglio % bolletta Lavatrice 9 kg 51 € (F) 26 € (A) 25 € 49 % Asciugatrice 9 kg 180 € (B) 60 € (A+++) 120 € 68 % Lavastoviglie 13 coperti 50 € (E) 29 € (A) 21 € 43 % Frigorifero 350 l 90 € (F) 29 € (A) 61 € 67 % Forno 7 kg 71 € (B) 21 € (A+++) 50 € 66 % Condizionatore 2,5 kW 129 € (A) 88 € (A+++) 41 € 31 % Totale potenziale di risparmio annuo: circa 318 €, a cui sommare i 200 € di bonus sul primo acquisto.

Come leggere la nuova etichetta energetica

La scala è stata semplificata da A a G: la vecchia A+++ ora corrisponde alla A pura. In etichetta trovi il consumo annuo in kWh, un codice QR che rimanda al database UE e pittogrammi su capacità, rumorosità e cicli standard: strumenti utili per un confronto immediato dei modelli.

Strategie di acquisto per massimizzare il bonus

Concentrati sugli apparecchi sempre accesi (frigorifero) o ad alto assorbimento (asciugatrice), acquista entro fine anno per evitare rifinanziamenti incerti, verifica che lo sconto sia applicato subito e conserva la documentazione di smaltimento del vecchio dispositivo.

Il bonus elettrodomestici è una doppia leva: riduce l’esborso iniziale e assicura sostenibilità economica e ambientale per tutta la vita dell’apparecchio. Un investimento che conviene al portafoglio e al pianeta.

Continua a leggere le notizie di DiariodelWeb.it e segui la nostra pagina Facebook