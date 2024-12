Case di lusso in montagna: Cortina in testa, seguita da Courmayeur e Badia

Le case di lusso in montagna continuano a confermarsi un segmento immobiliare in forte espansione, in particolare in località di prestigio come Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Badia e le altre destinazioni alpine più ambite. Un’analisi di LuxuryEstate.com, portale leader nel real estate di fascia alta e partner di Immobiliare.it, mostra come i compratori più facoltosi ricerchino soprattutto ville di pregio con ampie metrature, in aree esclusive e caratterizzate da servizi di livello elevato.

Cortina d’Ampezzo meta regina con prezzi record

Con il 40% della domanda complessiva, Cortina d’Ampezzo si impone come la regina indiscussa del mercato delle case di lusso in alta quota. Nonostante i prezzi siano i più alti, toccando in media i 16.000 euro/mq – in crescita del 10% rispetto al 2023 – la rinomata località veneta resta la meta preferita di chi non vuole rinunciare a esclusività e comfort. Cortina, con i suoi panorami mozzafiato e le strutture sciistiche all’avanguardia, attira chi cerca un rifugio elegante ed elitario tra le Dolomiti.

Courmayeur e Badia, alternative esclusive e prezzi più contenuti

Subito dietro Cortina, con il 26,5% delle richieste, si piazza Courmayeur, celebre località valdostana. Qui le ville di lusso rimangono la scelta prediletta (67% delle preferenze), ma i prezzi, pur calando di circa il 4% rispetto al 2023, restano su una base solida intorno ai 10.000 euro/mq. A seguire, Badia (11% delle ricerche) offre un compromesso tra i costi elevati di Cortina e quelli più moderati di Courmayeur, con una media di 12.000 euro/mq e un leggero rialzo dell’1%.

Madonna di Campiglio, crescita dei prezzi e forte richiesta di ville

Al quarto posto, con il 10% delle richieste, si trova Madonna di Campiglio, meta trentina dal fascino inossidabile. Qui i prezzi sfiorano i 13.000 euro/mq, segnando un +10% rispetto allo scorso anno. Le ville di pregio sono gettonatissime, con l’88% degli acquirenti orientati verso soluzioni indipendenti. Questo riflette la volontà di vivere l’alta montagna in ampi spazi privati, ideali per ospitare familiari e amici in piena privacy.

Sestriere e Cervinia: richiesta ridotta, ma prezzi stabili

Al quinto e sesto posto, rispettivamente, troviamo Sestriere (4% delle richieste) e Cervinia (3,5%). Pur essendo mete iconiche, scontano un ridotto volume di domanda nel segmento extralusso. A Sestriere i prezzi si aggirano intorno agli 8.000 euro/mq, mentre a Cervinia non superano i 6.000 euro/mq, entrambi stabili rispetto allo scorso anno.

Bormio: domanda contenuta, ma valori in crescita

Chiude la classifica Bormio, con circa il 2% della domanda. I prezzi delle case di lusso si attestano poco sopra i 6.000 euro/mq, mostrando un incremento intorno al 10% nel confronto con il 2023. A differenza di altre località, qui sono gli appartamenti di pregio a dominare il mercato, con il 59% delle preferenze.

Ville di lusso in alta quota: perché così richieste?

Le ville indipendenti rappresentano la tipologia d’immobile più ricercata nelle località montane top di gamma. «Gli immobili nelle località montane sono spesso seconde case per vacanze in famiglia, soprattutto nella stagione sciistica», spiega Paolo Giabardo, CEO di LuxuryEstate.com. Questo spiega l’interesse per le ville ampie e appartate, in grado di accogliere ospiti e offrire comfort superiori rispetto a un appartamento tradizionale.

Metrature a confronto

Interessante notare la differenza nella richiesta di dimensioni. Se a Cortina il 60% delle ricerche si concentra su abitazioni entro i 120 mq, riflettendo il trend generale, a Courmayeur oltre il 50% della domanda punta a residenze di prestigio superiori ai 170 mq, dimostrando una volontà maggiore di investire in spazi più ampi e lussuosi.

Continua a leggere le notizie di DiariodelWeb.it e segui la nostra pagina Facebook