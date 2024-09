L’Europa dell’Est traina il mercato immobiliare europeo

Il mercato immobiliare europeo ha subito notevoli cambiamenti nell’ultimo decennio. L‘analisi di Abitare Co. rivela un divario crescente tra i Paesi dell’Europa dell’Est, che registrano aumenti a tre cifre nei prezzi delle case, e l’Italia, dove l’incremento è stato contenuto. Esaminiamo nel dettaglio la situazione nei 27 Stati membri dell’UE, con un focus sulle principali città italiane.

Crescita modesta dei prezzi delle case in Italia

Nel periodo dal 2014 al 2023, l’Italia ha visto una crescita nominale dei prezzi delle case di appena +8,3%, ponendosi al penultimo posto nella classifica europea, subito prima della Finlandia (+5,5%). Questo risultato è particolarmente evidente se confrontato con la media europea del +66,6%, una differenza che segnala una stagnazione nel mercato immobiliare italiano rispetto al resto del continente.

Le cause di questa crescita limitata vanno ricercate in diversi fattori, tra cui la lenta ripresa economica e la bassa domanda interna, specialmente nelle città più piccole e in declino.

L’Est Europa, leader della crescita immobiliare

Paesi come Ungheria, Lituania e Repubblica Ceca hanno registrato aumenti vertiginosi dei prezzi delle abitazioni, rispettivamente del +168%, +114,2% e +111,7%. Questo fenomeno si deve a una combinazione di fattori, tra cui la crescita economica più rapida e l’afflusso di investimenti esteri nel settore immobiliare. Il predominio dell’Est Europa in questa classifica si riflette nel fatto che 10 delle 12 posizioni principali sono occupate da Paesi dell’Est.

Le capitali europee più costose

Per chi desidera acquistare una casa di 70 mq usata in buone condizioni, le capitali più costose sono Lussemburgo, Parigi e Amsterdam. A Lussemburgo, il prezzo medio supera i 791mila€, mentre a Parigi si avvicina ai 707mila€. Anche Amsterdam e Stoccolma si collocano nella fascia alta con valori di 532mila€ e 504mila€, rispettivamente.

Milano e Roma: il costo delle case nelle grandi città italiane

A livello nazionale, la città di Milano guida la classifica con un costo medio per un appartamento usato di 70 mq pari a 385mila€, ben superiore alla media delle altre città italiane. Al contrario, Roma segue con un prezzo di 308mila€, posizionandosi comunque sopra la media nazionale, ma lontana dalle cifre delle principali capitali europee.

La situazione nelle altre città metropolitane italiane

Oltre a Milano e Roma, anche altre città italiane come Firenze e Bologna hanno registrato una crescita dei prezzi immobiliari, con costi medi rispettivamente di 231mila€ e 206.500€ per una casa usata di 70 mq. Al contrario, città come Torino, Genova e Palermo presentano prezzi molto più accessibili, rendendole più simili a città dell’Europa orientale come Sofia e Bucarest, dove il costo medio è tra i più bassi dell’UE.

L’analisi di Abitare Co. sottolinea come l’Italia, nonostante la forte crescita di alcune aree metropolitane come Milano, continui a vivere una stagnazione complessiva del mercato immobiliare. Questo contrasta con la dinamica evolutiva dei Paesi dell’Est Europa, che registrano aumenti a tre cifre nei prezzi. Tuttavia, il divario tra le città più care e quelle più economiche, sia in Italia che in Europa, continua a crescere, creando una mappa variegata dei costi immobiliari.

