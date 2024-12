Mercato immobiliare 2025: prezzi in aumento, affitti e vendite verso nuovi record

Nel corso del 2024 l’immobiliare italiano ha iniziato a uscire dalla fase di assestamento, trainato da migliori condizioni di accesso al credito e da un numero di transazioni in crescita. Le previsioni per il 2025, secondo Immobiliare.it Insights, proptech company del gruppo di Immobiliare.it, indicano un ulteriore rialzo dei prezzi delle case, sia in vendita che in affitto, con incrementi significativi soprattutto in alcune città del Nord e del Sud Italia.

Prezzi di vendita in aumento: Milano si conferma la più cara

Uno dei dati più rilevanti è il previsto aumento dei prezzi di vendita a Milano, con un rialzo di oltre 300 euro al metro quadro. La città della Madonnina, già la più costosa, vedrà i prezzi passare da 5.400 a oltre 5.700 euro/mq. Nel panorama nazionale spicca anche Genova, con un incremento percentuale dell’8,4%, seguita da Bologna (+7,8%) e Verona (+7,6%).

Sud in rialzo e differenze territoriali

Non sono solo i grandi centri del Nord a mostrare vitalità. Palermo, Bari e Catania, ad esempio, si attestano su un buon +4%: un segnale che il Sud Italia sta guadagnando attrattività, complici prezzi più accessibili e la crescita dei servizi. Bari si allinea a fasce più elevate, superando i 2.200 euro/mq, mentre Palermo e Catania restano su livelli più bassi, ma comunque in crescita.

Affitti in crescita, Torino e Napoli al top

Nel mercato delle locazioni brilla la performance di Torino (+8,1%) e Napoli (+8%), con quest’ultima destinata per la prima volta a superare i 3.000 euro/mq per la vendita e a crescere sensibilmente anche negli affitti (15,7 euro/mq). La Capitale segue lo stesso trend per le locazioni (+4,4%), mentre la vendita a Roma cresce più lentamente (+2,6%).

Focus su Milano: periferie in vendita, centro e aree collegate in affitto

L’analisi granulare sui quartieri milanesi evidenzia una gentrificazione delle aree periferiche: zone come Cimiano (+12,7%) e Bovisa (+11,2%) beneficiano di una domanda crescente nell’acquisto. Sul fronte degli affitti, invece, le zone più ambite restano quelle centrali o ben collegate dalla metropolitana, come il centro storico (+11,8%) o l’area di Forlanini (+11%).

A Roma crescita omogenea ma più lenta

A Roma, l’incremento dei prezzi di vendita è più omogeneo e meno marcato, senza quartieri che emergono particolarmente. Tuttavia, l’affitto registra incrementi più significativi nel cuore della Capitale, come a Termini (+10,8%) e Aventino (+10,4%), a conferma che la vicinanza ai mezzi pubblici e ai servizi resta un fattore chiave.

Previsioni

Le prospettive per il 2025 riflettono l’evoluzione di un mercato immobiliare alla ricerca di stabilità, dopo un periodo di tassi variabili e incertezze. La domanda appare divisa fra chi punta all’acquisto – grazie a mutui più accessibili – e chi preferisce l’affitto, in attesa di capire l’evoluzione del contesto economico. Il trend è chiaro: i prezzi sono in rialzo e, nonostante qualche incertezza, il mercato è tornato a respirare una rinnovata fiducia.

