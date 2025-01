Dopo un 2023 caratterizzato da incertezze e investimenti ai minimi storici, il mercato immobiliare globale torna a crescere. Secondo uno studio di Statista, il settore raggiungerà un valore totale di 635 bilioni di dollari, con il segmento residenziale a dominare la scena (516 bilioni di dollari).

Italia protagonista con una crescita record del 41%

L’Italia si conferma al primo posto in Europa per crescita nel volume di transazioni immobiliari, con un incremento del 41% rispetto al 2023. Il Bel Paese ha registrato un totale di 8 miliardi di euro, un risultato che lo pone ben al di sopra di altre nazioni europee come Germania (-16%) e Francia (-38%). Milano, in particolare, si distingue come settima città più attrattiva in Europa per gli investitori immobiliari.

Sostenibilità e innovazione, fattori di successo

Tra i principali driver del boom immobiliare italiano troviamo:

Focus sulla sostenibilità: i progetti immobiliari che combinano benessere degli occupanti e impatto ambientale positivo stanno attirando sempre più investitori;

i progetti immobiliari che combinano benessere degli occupanti e impatto ambientale positivo stanno attirando sempre più investitori; Innovazione tecnologica: l’adozione di strumenti come intelligenza artificiale, automazione e realtà aumentata sta rivoluzionando il settore, rendendo i processi più efficienti e precisi;

l’adozione di strumenti come intelligenza artificiale, automazione e realtà aumentata sta rivoluzionando il settore, rendendo i processi più efficienti e precisi; Attenzione al clima: materiali resistenti a eventi climatici estremi e soluzioni per mitigare siccità e inondazioni stanno diventando priorità nei nuovi progetti immobiliari.

I trend del 2025: cosa aspettarsi

Gli esperti di APP – Aste Private Professionali individuano i sette principali trend che caratterizzeranno il settore immobiliare nel prossimo anno:

Progetti sostenibili: premiati dal mercato per il loro approccio olistico; Tecnologie avanzate: intelligenza artificiale e case intelligenti in continua espansione; Materiali climaticamente resilienti: un must per affrontare i cambiamenti climatici; Ripresa degli immobili commerciali: focus su digitalizzazione e resilienza; Affitti residenziali: comunità integrate con spazi verdi e coworking; Vendite all’asta: sempre più diffuse grazie alle piattaforme digitali; Design per il benessere: abitazioni progettate per migliorare la salute mentale e fisica degli occupanti.

Sfide e opportunità future

Nonostante il miglioramento delle prospettive, il settore immobiliare deve affrontare ostacoli significativi, come costi di costruzione elevati e normative stringenti. Tuttavia, la crescente attenzione ai criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) apre nuove possibilità di sviluppo sostenibile.

“L’immobiliare sta vivendo una trasformazione significativa grazie alla tecnologia e alla sostenibilità”, afferma il dott. Enrico Poletto, CEO di APP – Aste Private Professionali Auction House. “Questi elementi rappresentano il futuro del settore”.

