Quanto costa comprare casa nelle località turistiche italiane? Una guida ai prezzi

L’Italia offre una vasta gamma di destinazioni turistiche, ognuna con il suo fascino unico, che spazia dalle splendide spiagge alle città d’arte, passando per le montagne e i pittoreschi paesaggi di campagna. Ma quanto costa realmente comprare una casa in questi luoghi da sogno? Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, ha risposto a questa domanda, fornendo una panoramica dei prezzi nelle principali mete turistiche italiane.

Case con vista sul lago o sul mare: prezzi a confronto

Per chi ama l’acqua, acquistare una casa sul lago di Como costa in media 2.740 euro/mq se si rimane nella città di Como, mentre si scende appena sotto i 2.000 euro/mq nelle aree circostanti. Sul lago di Garda, i prezzi variano tra i 2.060 euro/mq a Brescia e i 2.600 euro/mq a Verona. Spostandosi verso il mare, la Liguria offre un’ampia gamma di prezzi: nella provincia di Savona, famosa per località come Varazze e Spotorno, il costo medio è di 3.819 euro/mq, mentre a La Spezia scende a 2.458 euro/mq.

Al Centro Italia, la costa toscana di Grosseto vede prezzi medi di 2.534 euro/mq, con l’Argentario che si attesta a 2.223 euro/mq. Al Sud, la provincia di Lecce e quella di Palermo offrono prezzi più accessibili, rispettivamente 1.100 euro/mq e 1.095 euro/mq. In Sardegna, Sassari presenta una dicotomia interessante: mentre nella provincia il prezzo medio è di 2.722 euro/mq, nel comune scende a 1.279 euro/mq.

Montagna e campagna: rifugi nella natura

Per chi preferisce la tranquillità delle montagne, il Trentino-Alto Adige è una delle mete più ambite, ma costose. Trento offre prezzi di 3.192 euro/mq, mentre a Bolzano si superano i 4.000 euro/mq. Un’alternativa è la Valle d’Aosta, dove i prezzi variano tra i 3.400 euro/mq in provincia e 2.042 euro/mq nella città di Aosta.

In campagna, la Tuscia Viterbese rappresenta un’opzione conveniente, con prezzi che si fermano a 931 euro/mq. Al contrario, le campagne fiorentine sono più costose, con 2.373 euro/mq in media.

Le città d’arte: prezzi da capogiro

Le città d’arte italiane attirano turisti e acquirenti immobiliari per il loro inestimabile patrimonio culturale. A Roma, il prezzo medio è di 3.415 euro/mq, mentre a Milano sale a 5.422 euro/mq. Anche Venezia e Verona sono costose, con prezzi rispettivamente di 3.272 euro/mq e 2.639 euro/mq.

Tra le città più piccole, Siena e Pisa superano i 2.500 euro/mq, con Siena vicina ai 3.000 euro/mq. Tra le recenti Capitali Italiane della Cultura, Bergamo è la più cara (2.566 euro/mq), seguita da Cagliari (2.511 euro/mq), Palermo (1.425 euro/mq), e Parma (2.325 euro/mq).

Dove conviene comprare?

Confrontare i prezzi delle case nelle diverse località turistiche italiane può offrire interessanti spunti per chi sta pensando di investire in una seconda casa o semplicemente di trasferirsi in un luogo incantevole. Dalle acque tranquille dei laghi alle maestose montagne, dalle campagne serene alle vivaci città d’arte, l’Italia offre qualcosa per tutti i gusti e budget.

Continua a leggere le notizie di DiariodelWeb.it e segui la nostra pagina Facebook